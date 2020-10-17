مساعد ديسابر لـ في الجول: مواجهتا دوري الأبطال متكافأتان.. وبيراميدز الأقرب للفوز بـ الكونفدرالية

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 10:38

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية الإفريقية

يرى الفرنسي كريم المسمودي مساعد سيباستيان ديسابر المدير الفني السابق لـ بيراميدز والوداد المغربي أن صراع نصف نهائي دوري الأبطال متكافئ، ويرشح بيراميدز للفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المسمودي لـ FilGoal.com عن مواجهة الوداد والأهلي: "الوداد يلعب بضغط كبير للفوز باللقب بعد خسارته لقب الدوري لكنه يمتلك لاعبين كبار قادرين على إحداث الفارق لصالح الفريق".

وأضاف "الأهلي يقدم موسما ممتازا حتى تلك اللحظة، ويمتلك بيتسو موسيماني الذي يعرف الوداد جيدا وأيضا سبق له للتتويج بالبطولة لذلك أتوقع أن تكون مباراة قوية وصعبة".

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أما عن مباراة الرجاء والزمالك: "اعتقد ستكون مباراة متكافئة، الزمالك أظهر شخصية قوية أمام الجميع في إفريقيا هذا الموسم والرجاء قادم من فوز بالدوري المحلي".

وأردف "كل فريق يمتلك لاعبين كبارا مثل طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي في الزمالك وعبد الإله الحافيظي وبدر بانون ومحسن متولي في الرجاء كذلك ستكون مباراة خاصة للثنائي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي حيث سيلعبا ضد الغريم التقليدي لهما في المغرب".

وأوضح "اتمنى أن تكون المباريات كبيرة تليق باسم الكرة العربية والإفريقية ويتأهل الأفضل للنهائي".

أما عن بيراميدز والذي يبدأ مشواره الحاسم في الكونفدرالية: "عملت في بيراميدز لفترة طويلة وأعرف جيدا قدر الاحترافية التي يتمتع بها هذا النادي لقد حققوا انجازا بالتأهل لنصف النهائي ولديهم فرصة لتحقيق أول لقب في تاريخهم ومن الرائع أن يكون هذا اللقب قاريا".

وأتم "أرى أنهم الأقرب لحصد اللقب رغم تواجد حسنية أغادير ونهضة بركان لكن المسؤولون عن بيراميدز مثل ممدوح عيد وهاني سعيد أعطوا الفريق العقلية والدافع للفوز بالبطولة".

الأهلي يحل ضيفا على الوداد اليوم السبت، وغدا الأحد يحل الزمالك ضيفا على الرجاء في الدار البيضاء، وتقام مباراتا الإياب يومي الجمعة والسبت المقبلين في القاهرة.

بينما سيخوض بيراميدز مواجهة نصف نهائي الكونفدرالية أمام هورويا كوناكري الغيني وحال تفوقه سيلتقي الفائز من مواجهة حسنية أغادير ونهضة بركان في النهائي.

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