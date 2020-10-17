هاني سعيد: إصابات هوريا بـ كورونا؟ نتمنى الصحة لجميع اللاعبين.. هدفنا اللقب
السبت، 17 أكتوبر 2020 - 00:43
كتب : عاطف شادي
تمنى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز السلامة لجميع اللاعبين، وذلك ردا على التقارير التي زعمت وجود إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف منافسه هوريا الغيني.
بيراميدز يستعد لمواجهة هوريا الغيني يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.
وقال هاني سعيد: "أتوقع مباراة غاية في القوة والإثارة أمام هورويا. وصول الفريق الغيني لنصف النهائي يؤكد قوته".
وأضاف في تصريحاته للصحفيين في المغرب بتواجد مراسل FilGoal.com "وصلنا المغرب مبكرا للاستعداد بكل قوة للمباراة، ووفرنا كل سبل الراحة للاعبين من طائرة خاصة وفندق فخم وغيرها من وسائل الراحة من أجل تحقيق ما نريد".
وتابع "هدفنا هو حصد لقب الكونفدرالية".
وكشف "النادي اتخذ كل الإجراءات الاحترازية ويحافظ على التباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط مع أي شخص خارج البعثة، خاصة وأن الوقت الحالي صعب والفريق غير مستعد لفقدان أي لاعب في المرحلة الحالية".
وحول ما يتردد عن وجود إصابات في صفوف هوريا، أشار هاني سعيد إلى "نتمنى الصحة لجميع اللاعبين، ولكن في النهاية لا يشغل بالنا أي فريق آخر ونحاول التركيز على أنفسنا والاستعداد بمنتهى القوة للمرحلة المقبلة الصعبة".
أشار المدير الرياضي إلى أن الفريق لا يعاني من إصابات، وعبد الله السعيد وعمرو العيوني ودونجا يكملون برنامجهم التأهيلي، ودودو الجباس وفاروق فضل الجهاز إراحتهما بسبب الإجهاد، ولكن كل الفريق جاهز لمباراة الثلاثاء، و"الكل على قلب رجل واحد للعودة إلى مصر بكأس الكونفدرالية".
سعيد شدد على أنه تقرر تغيير ملعب التدريب بدلا من ملعب كهرما الذي خاص عليه المران الأول ليتناسب مع احتياجات الجهاز الفني وتحهيز اللاعبين بالصورة الأفضل، و"النادي طموحه الأساسي هو الفوز باللقب منذ اللحظة الأولى ومع أول مشاركة وسيقاتل على العودة بالكأس الغالية".
وتمنى المدير الرياضي لـ بيراميدز التوفيق للأهلي والزمالك في مباراتي نصف النهائي أمام الوداد والرجاء موضحا أنها ستكون مباريات قوية ويتمنى أن يكون نهائي الأبطال مصريا خالصا بين الأهلي والزمالك، وأن يكون السوبر الأفريقي مصريا بوجود بيراميدز كطرف وبطل للكونفدرالية.