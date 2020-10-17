هاني سعيد: إصابات هوريا بـ كورونا؟ نتمنى الصحة لجميع اللاعبين.. هدفنا اللقب

تمنى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز السلامة لجميع اللاعبين، وذلك ردا على التقارير التي زعمت وجود إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف منافسه هوريا الغيني.

بيراميدز يستعد لمواجهة هوريا الغيني يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال هاني سعيد: "أتوقع مباراة غاية في القوة والإثارة أمام هورويا. وصول الفريق الغيني لنصف النهائي يؤكد قوته".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين في المغرب بتواجد مراسل FilGoal.com "وصلنا المغرب مبكرا للاستعداد بكل قوة للمباراة، ووفرنا كل سبل الراحة للاعبين من طائرة خاصة وفندق فخم وغيرها من وسائل الراحة من أجل تحقيق ما نريد".

وتابع "هدفنا هو حصد لقب الكونفدرالية".

وكشف "النادي اتخذ كل الإجراءات الاحترازية ويحافظ على التباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط مع أي شخص خارج البعثة، خاصة وأن الوقت الحالي صعب والفريق غير مستعد لفقدان أي لاعب في المرحلة الحالية".

وحول ما يتردد عن وجود إصابات في صفوف هوريا، أشار هاني سعيد إلى "نتمنى الصحة لجميع اللاعبين، ولكن في النهاية لا يشغل بالنا أي فريق آخر ونحاول التركيز على أنفسنا والاستعداد بمنتهى القوة للمرحلة المقبلة الصعبة".

أشار المدير الرياضي إلى أن الفريق لا يعاني من إصابات، وعبد الله السعيد وعمرو العيوني ودونجا يكملون برنامجهم التأهيلي، ودودو الجباس وفاروق فضل الجهاز إراحتهما بسبب الإجهاد، ولكن كل الفريق جاهز لمباراة الثلاثاء، و"الكل على قلب رجل واحد للعودة إلى مصر بكأس الكونفدرالية".

سعيد شدد على أنه تقرر تغيير ملعب التدريب بدلا من ملعب كهرما الذي خاص عليه المران الأول ليتناسب مع احتياجات الجهاز الفني وتحهيز اللاعبين بالصورة الأفضل، و"النادي طموحه الأساسي هو الفوز باللقب منذ اللحظة الأولى ومع أول مشاركة وسيقاتل على العودة بالكأس الغالية".

وتمنى المدير الرياضي لـ بيراميدز التوفيق للأهلي والزمالك في مباراتي نصف النهائي أمام الوداد والرجاء موضحا أنها ستكون مباريات قوية ويتمنى أن يكون نهائي الأبطال مصريا خالصا بين الأهلي والزمالك، وأن يكون السوبر الأفريقي مصريا بوجود بيراميدز كطرف وبطل للكونفدرالية.