تيليجراف: أرسنال يفوز بمعركته ضد الحكومة الإسكتلندية وتيرني قد يشارك ضد سيتي

فاز أرسنال بمعركته أمام الحكومة الإسكتلندية للسماح لكيران تيرني مدافع الفريق ومنتخب اسكتلندا باللعب ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وقال التقرير إن أرسنال تقدم بطلب ونجح من خلاله على قلب قرار فريق الحماية الصحية في إسكتلندا بالحجر الصحي على تيرني.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب بات جاهزا للمشاركة ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وأوضح التقرير أن اللاعب خضع لعدة فحوصات متكررة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وجميعها جاءت سلبية.

وسلم اللاعب دليلا على أنه لم يقترب لمسافة لا تقل عن 2.8 متر حينما سمح له بلعب ألعاب الفيديو مع ستيوارت أرمسترونج زميله في منتخب إسكتلندا ولاعب ساوثامبتون.

ما الذي حدث؟

أعلن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم إصابة لاعب وسط المنتخب وساوثامبتون، ستيوارت أرمسترونج بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليتم عزله لمدة 10 أيام بداية من يوم الفحص، الثلاثاء 6 أكتوبر.

وأشار البيان إلى أن لاعبين وعضوين من الجهاز الفني خالطا اللاعب وبالتالي سيخضعون جميعا لفحص لمدة 14 يوما بداية من الثلاثاء وسيغيبون عن المباريات.

وأوضح البيان أن المخالطين هم، كيران تيرني لاعب أرسنال وريان كريستي لاعب سيلتك، وأحد أخصائي العلاج الطبيعي وكذلك أحد أخصائي تدليك.

غاب تيرني عن مواجهات إسكتلندا خلال التوقف الدولي الأخير ولم تظهر عليه أي أعراض بجانب أنه خضع لفحوصات عديدة أثبتت سلبية إصابته، لكن التعليمات الحكومية في إسكتلندا كانت صارمة، إلى أن تقدم أرسنال بطلب لإعادة النظر في حجر اللاعب الصحي وقد كان.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي يوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.