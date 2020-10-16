الزمالك: طلبنا إقامة ساسي في الفندق بدلا من المستشفى.. واللاعب بخير

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأنهم من طلبوا إقامة فرجاني ساسي في فندق إقامة الفريق بدلا من المستشفى بعد ثبوت إيجابية عينته لفيروس كورونا.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "تواصلنا مع وزارة الصحة المغربية، واتفقنا على حضور طاقم طبي متكامل إلى فندق إقامتنا لإجراء فحوصاح لفرجاني ساسي بدلا من ذهابه إلى المستشفى حسب البروتوكول الخاص بالوزارة".

وأضاف "نحن من طلبنا إقامة ساسي داخل الفندق بدلا من المستشفى، وهو ما استجاب له مسئولو الوزارة الذي تم تقديم كل الشكر والتقدير لهم".

رئيس بعثة الزمالك في المغرب أتم "نطمئن جماهير الزمالك بأن اللاعب بخير ومعنوياته جيدة".

الزمالك أعلن في وقت سابق إيجابية عينة فرجاني ساسي لفيروس كورونا بعد عودته من تونس عقب تواجده في معسكر المنتخب في التوقف الدولي.

ساسي يخضع لمسحة طبية أخرى مساء اليوم الجمعة لتحديد مصيره النهائي من مباراة الرجاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي مساء الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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