يوفنتوس يعلن إصابة 3 من أعضاء فريقه تحت 23 عاما بفيروس كورونا

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 21:15

كتب : FilGoal

شعار يوفنتوس على جدران مبنى النادي

أعلن نادي يوفنتوس إصابة 3 من أعضاء فريقه تحت 23 عاما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال النادي في بيان رسمي: "النادي يعلن أنه خلال الفحوصات التي أجريت بناء على البروتوكول، يوجد 3 أعضاء من فريق تحت 23 عاما في المجموعة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

وواصل البيان: "الثلاثة هم، اللاعبان ماتيو بوكوسي، ويسلي وأحد أعضاء الطاقم".

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وكان يوفنتوس قد أعلن في وقت سابق إصابة لامبيرتو زولي مدرب فريق تحت 23 عاما بجانب الثنائي الشاب توماسو باربيري ولوكاس روسا، ليقرر النادي الدخول في عزل في الفندق.

الفريق الأول ليوفنتوس أعلن في وقت سابق إصابة ويستون مكيني لاعب وسط ميدانه بفيروس كورونا ودخول الفريق في عزل تام في الفندق بدون الاختلاط مع العالم الخارجي.

وكان كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس قد أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال تواجده في معسكر منتخب البرتغال عقب مواجهة فرنسا، قبل أن يعود إلى تورينو وهو مصاب، ما تسبب في جدل كبير بينه وبين وزير الرياضة في إيطاليا. (طالع التفاصيل)

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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