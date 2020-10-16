وزير الرياضة الإيطالي ردا على رونالدو: مهارات لاعب بعينه لا تخوله لكي يكون متعجرفا

رد فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة في إيطاليا على تصريحات كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بأن ما أشيع عن خرقه الحجر الصحي غير صحيح و"كذب"، في كلمات غاضبة للغاية من الوزير الإيطالي.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وصرح سبادافورا عبر وكالة "أنسا" الإيطالية قائلا: "مهارات لاعب بعينه لا تخوله لكي يكون متعجرفا وغير محترم تجاه المؤسسات والكذب".

وأضاف "بالطبع كلما كان معروفا كلما زادت المسؤولية لكي يفكر قبل أن يتحدث ويكون مثالا يحتذى به".

وواصل "ليس لدي نية في استمرار تلك المشكلة، أؤكد ما قلته يوم أمس بخصوص ترك بعض لاعبي يوفنتوس للفندق من بينها وذلك بناء على تواصل النادي مع هيئة تورينو الصحية".

وأكمل "لن أتدخل أكثر من ذلك في الموضوع، أرغب في أن أجدد أمنياتي في تعافي كل المصابين بالفيروس".

ماذا حدث؟

وزير الرياضة الإيطالي صرح أمس عبر راديو "أونو" الإيطالي موضحا أن رونالدو قد يكون خرق قواعد الحجر الصحي للحد من تفشي كوفيد 19 بعدما سافر من البرتغال حينما كان يوفنتوس في عزل صحي.

رونالدو عاد إلى تورينو هذا الأسبوع بعد إصابته بالفيروس.

وصرح الوزير: "أعتقد أن القواعد قد تم خرقها، لا يوجد أذونات معينة من السلطات الصحية في هذا الصدد".

ما دفع رونالدو للرد مساء الجمعة عبر بث مباشر في حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" مشيرا إلى أنه "لم يخرق أي قواعد وما قيل كذب". (طالع التفاصيل)