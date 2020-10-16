خبر في الجول – اكتمال جاهزية حازم إمام ومحمود علاء للقاء الرجاء

تأكدت جاهزية حازم إمام ظهير أيمن الزمالك ومحمود علاء قلب دفاع الفريق لمباراة الرجاء البيضاوي.

الزمالك يحل ضيفا على الرجاء البيضاوي مساء الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي حازم إمام ومحمود علاء، اكتمل شفائه بشكل كامل، وبات جاهزا للمشاركة في المباراة من الناحية الطبية.

جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي للفريق يعمل حاليا على تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية للمباراة، على أن يكون قرار مشاركتهما النهائي في يده.

حازم إمام قائد الزمالك كان يعاني من شد في العضلة الأمامية تعرض له خلال مباراة وادي دجلة في الدوري، أما محمود علاء، فعانى من كدمة قوية تعرض لها أثناء مباراة حرس الحدود الأخيرة.

ويخوض الزمالك مرانه الرئيسي مساء اليوم الجمعة، على أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء غد السبت استعدادا للمباراة المقرر لها الأحد.

video:1