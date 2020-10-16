الزمالك يعلن إصابة ساسي بفيروس كورونا

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 16:38

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي أمام المصري

أعلن الزمالك في بيان رسمي اليوم الجمعة إصابة لاعب خط وسط الفريق فرجاني ساسي بفيروس كورونا.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح الزمالك أنه عقب وصول ساسي للمغرب لم يخالط أيا من زملائه المتواجدين استعدادا للقاء الرجاء يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الزمالك في بيانه أن المسحة الأولى التي أجراها اللاعب ثبتت إيجابيتها، وأنه سيتم إجراء مسحة أخرى.

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وأشار البيان إلى أن القوانين المغربية تقتضي عزل أي مصاب بفيروس كورونا في مستشفى حكومي ولكن إدارة الزمالك تواصلت مع المسؤولين وحصلت على موافقة على إقامة اللاعب في مكان خاص.

وأكد البيان أن اللاعب وصل للمغرب بتقارير تؤكد سلبية عيناته ولكن الزمالك تمسك بأن يخضع لتحليلين جديدين قبل أن ينخرط مع زملائه في الفريق.

وأضاف الزمالك في بيانه أن ذلك القرار جاء بعد "التشكك فى إصابته خاصة بسبب عدم رد الاتحاد التونسى على المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب".

وأتم البيان "سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشددة لحين معرفة نتيجة المسح الثانية حرصا على سلامة جميع أفراد البعثة".

ساسي الزمالك في إفريقيا الرجاء
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