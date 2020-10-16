مؤتمر لامبارد: تياجو سيلفا سيغيب عن مواجهة ساوثامبتون.. وزياش سيحصل على بعض الدقائق

أوضح فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي غيابات الفريق وكذلك إمكانية ظهور حكيم زياش.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ساوثامبتون على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي: "إداورد ميندي لن يكون لائقا للمباراة، وتياجو سيلفا سيغيب بعد رحلته الطولية، فيما سيتواجد بن تشيلويل بعدما تغلب على شعوره بالإصابة التي تعرض لها".

وأضاف "بوليسيتش موجود وكذلك حكيم زياش لكنه غير لائق لبدء المباراة لكنه سيحصل على بضع دقائق".

وعن إمكانية مشاركة كيبا في ظل عدم تعافي ميندي من إصابته: "سأتخذ القرار بنفسي غدا".

وتحدث عن زياش "مر وقتا طويلا من انضمامه لنا. لقد عمل بجد ليحافظ على لياقته. يبدو جيدا في التدريبات. مجرد دقائق المباراة التي يحتاجها الآن".

وأتم عن المنافسة بين بوليسيتش وزياش لحجز المقعد الأساسي قال: "يحتاج أي فريق يريد المنافسة أكثر من لاعب واحد لكل مركز. يجب أن تكون تنافسية. لقد جلبنا اللاعبين ونريد تحسين مستويات الجودة".

تشيلسي يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط بتحقيق انتصارين وتعادل وهزيمة.