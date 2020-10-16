مورينيو يسخر مجددا من فينجر

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 15:59

كتب : FilGoal

فيرجسون - فينجر - مورينيو

سخر جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام مجددا من آرسين فينجر المدير الفني الأسبق والتاريخي لأرسنال.

وسُئل مورينيو في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة حول عدم وجود أي ذكر له في الكتاب الذي أصدره فينجر للحديث عن سيرته الذاتية.

ورد المدرب الملقب بالاستثنائي قائلا: "لأنه لم يفز علي مطلقا".

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وواصل "إن كنت ستكتب فصلا عن 12 أو 14 مباراة بيننا ولم تفز في لقاء واحد، لماذا سيذكرني في كتابه؟".

وتابع "الكتاب شيء يجعلك سعيدا وأن تشعر بالفخر".

وأتم مورينيو حديثه ضاحكا "لذا أتفهم الموقف".

وسبق وأن سخر مورينيو من فينجر حينما كان الأول يدرب تشيلسي ووصف فينجر بالمتخصص في الفشل.

هذا بالإضافة لاشتابكهما بالأيدي في أحد مباريات تشيلسي وأرسنال.

والتقى مورينيو بفينجر 19 مرة مع كل الفرق التي دربها فاز في 10 مباريات وتعادل مع المدرب الفرنسي في سبع لقاءات وخسر منه مرتين.

فينجر مورينيو
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