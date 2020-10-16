تقرير مغربي: السعيدي يغيب عن لقاء الأهلي بعد إصابته كورونا

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

صلاح الدين السعيدي

أوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية إصابة صلاح الدين السعيدي ومدرب إداري بـ فيروس كورونا في صفوف الوداد قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا,

وقالت الصحيفة المغربية إن السعيدي مع المدرب الإداري سيخضعان للعزل الصحي.

وحسب الصحيفة "بات مؤكدا أن يغيب اللاعب عن مباراة فريقه الوداد أمام الأهلي".

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لاعب الوسط الدفاعي البالغ 33 عاما خاض 13 مباراة فقط هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي اليوم الجمعة سلبية المسحة الثانية لجميع لاعبيه استعدادا للقاء الوداد.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة أولى قبل السفر وأخرى بعد الانتقال للمغرب وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

يذكر كذلك أن الاجتماع الفني للقاء أسفر عن ارتداء الأهلي الطاقم الأسود بالكامل في مقابل ارتداء الوداد الطاقم الأبيض الكامل خلال اللقاء.

صلاح الدين السعيدي الأهلي الوداد في إفريقيا
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