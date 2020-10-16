مسحتان لـ بيراميدز استعدادا لمواجهة هوريا في الكونفدرالية

تخضع بعثة نادي بيراميدز لمسحتين للكشف عن فيروس كورونا استعدادا للقاء هوريا كوناكري الغيني.

ويواجه بيراميدز منافسه هوريا يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي الكونفدرالية.

وأوضح الجهاز الطبي لبيراميدز أن وفقا للبروتوكول الطبي فإن المسحة الأولى ستكون في العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

على أن تظهر نتيجة تلك المسحة خلال 24 ساعة.

وبعد ذلك يخضع أعضاء البعثة لمسحة جديدة قبل موعد المباراة بـ48 ساعة للتأكد من عدم إصابة أي شخص بالفيروس المستجد.

وأشار الجهاز الطبي لبيراميدز إلى أن الفريق خضع لمسحتين بالفعل قبل السفر للمغرب جاءت نتيجتهما سلبية تماما.