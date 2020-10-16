سلبية مسحة جميع لاعبي الرجاء قبل مواجهة الزمالك

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 14:13

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

أعلن نادي الرجاء المغربي سلبية مسحة جميع لاعبيه استعدادا للقاء الزمالك.

ونشر الرجاء بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح أمس الخميس كل مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري".

وأتم النادي المغربي بيانه "وقد أظهرت كل الاختبارات، البالغ عددها 48، نتائج سلبية للجميع".

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ويستعد الرجاء للقاء الزمالك يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الرجاء الزمالك في إفريقيا
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