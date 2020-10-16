سلبية مسحة جميع لاعبي الرجاء قبل مواجهة الزمالك

أعلن نادي الرجاء المغربي سلبية مسحة جميع لاعبيه استعدادا للقاء الزمالك.

ونشر الرجاء بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح أمس الخميس كل مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري".

وأتم النادي المغربي بيانه "وقد أظهرت كل الاختبارات، البالغ عددها 48، نتائج سلبية للجميع".

ويستعد الرجاء للقاء الزمالك يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.