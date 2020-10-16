الأهلي يظهر بالزي الأسود أمام الوداد.. وغلق المران الأخير أمام الإعلام بسبب الإجراءات الصحية

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 14:11

كتب : حسام نور الدين

حرس الحدود - الأهلي

سيظهر لاعبو النادي الأهلي في مواجهة الوداد المغربي بالزي الأسود بالكامل قبل مواجهة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني الذي حضره مسؤولو الفريقين، عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدي الوداد اللون الأبيض بالكامل.

الاجتماع الفني أقيم في مقر إقامة ممثلي الاتحاد الإفريقي، وحضره سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين.

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وظهر الأهلي بالزي الأسود بالكامل لأول مرة هذا الموسم أمام النجم الساحلي التونسي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وانتهت المباراة بالخسارة 1-0.

كما ظهر أيضا لاعبو الأهلي بالقميص الأسود في الدوري خلال مواجهة حرس الحدود والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية دون مقابل سجلها محمد مجدي أفشة ووليد سليمان.

وشهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى مركب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء ومواعيد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق وفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي للمباراة.

فيما أبلغ مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي بخوض مرانه الأخير بشكل مغلق.

وحسب موقع النادي الرسمي فأن مسؤولو كاف "لن يسمح بوجود وسائل الإعلام بالتواجد خلال أول 15 دقيقة كما هو معتاد وفقا للوائح بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقا لتعليمات اللجنة الطبية بكاف".

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