الأهلي يظهر بالزي الأسود أمام الوداد.. وغلق المران الأخير أمام الإعلام بسبب الإجراءات الصحية
الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 14:11
كتب : حسام نور الدين
سيظهر لاعبو النادي الأهلي في مواجهة الوداد المغربي بالزي الأسود بالكامل قبل مواجهة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأسفر الاجتماع الفني الذي حضره مسؤولو الفريقين، عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدي الوداد اللون الأبيض بالكامل.
الاجتماع الفني أقيم في مقر إقامة ممثلي الاتحاد الإفريقي، وحضره سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين.
وظهر الأهلي بالزي الأسود بالكامل لأول مرة هذا الموسم أمام النجم الساحلي التونسي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وانتهت المباراة بالخسارة 1-0.
كما ظهر أيضا لاعبو الأهلي بالقميص الأسود في الدوري خلال مواجهة حرس الحدود والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية دون مقابل سجلها محمد مجدي أفشة ووليد سليمان.
وشهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى مركب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء ومواعيد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق وفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي للمباراة.
فيما أبلغ مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي بخوض مرانه الأخير بشكل مغلق.
وحسب موقع النادي الرسمي فأن مسؤولو كاف "لن يسمح بوجود وسائل الإعلام بالتواجد خلال أول 15 دقيقة كما هو معتاد وفقا للوائح بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقا لتعليمات اللجنة الطبية بكاف".