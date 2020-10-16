الأهلي يعلن سلبية المسحة الثانية

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي اليوم الجمعة سلبية المسحة الثانية لجميع لاعبيه استعدادا للقاء الوداد.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة أولى قبل السفر وأخرى بعد الانتقال للمغرب وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتنص تعليمات كاف على خضوع اللاعبين لمسحة قبل المباريات بـ48 ساعة وهو ما قام به الأهلي.

يذكر كذلك أن الاجتماع الفني للقاء أسفر عن ارتداء الأهلي الطاقم الأسود بالكامل في مقابل ارتداء الوداد الطاقم الأبيض الكامل خلال اللقاء.