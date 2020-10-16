مدرب الوداد السابق يتحدث لـ في الجول عن فرص الأهلي والزمالك في المغرب

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 13:54

كتب : أمير عبد الحليم

زوران مانولوفيتش - مدرب الوداد المغربي السابق

يرى الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني الذي بدأ الموسم الجاري مع الوداد أن التسجيل في المغرب يجب أن يكون هدف الأهلي والزمالك خلال مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الوداد يوم السبت، والزمالك ضد الرجاء يوم الأحد في المغرب في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال زوران الذي قاد الوداد في مرحلة المجموعات لـFilGoal.com: "اعتقد أن فرص الـ4 فرق متساوية لأن كل الفرق جاهزة والتأهل من نصف النهائي سيكون بناء على تفاصيل صغيرة".

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وتابع "تدريب الأهلي يعد تحديا جديدا لبيتسو موسيماني المدرب الجيد الذي حقق نتائج جيدة مع صن داونز في دوري الأبطال ويمتلك خبرة كبيرة ولديه ما يقدمه للأهلي".

وعن أهم أسلحة الوداد، قال: "إسماعيل الحداد وبديع أووك لاعبان جيدان جدا ويمتلكان مهارات رائعة خاصة في مواقف لاعب ضد لاعب، وقادران على حسم المباراة".

وتعادل الوداد تحت قيادة مانولوفيتش مع ضيفه صن داونز الذي كان يقوده موسيماني سلبيا في المغرب خلال مرحلة المجموعات.

وأكمل المدرب الذي تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال 2018 مع بريميرو دي أوجوستو "الزمالك أيضا خسر باتريس كارتيرون لأنه مدرب كبير لكن جيمي باتشيكو مدرب خبير جدا قاد الزمالك من قبل ولديه خبرة التعامل مع المباريات الكبيرة واعتقد أنه مدرب جيد جدا للزمالك".

وواصل المدرب الصربي "لا يوجد فارق كبير بين الكرة في مصر والكرة في المغرب، والوداد والرجاء فريقان جيدان ويمتلكان الخبرة حيث أن لديهما تاريخا في دوري الأبطال ومعتادان على المشاركة في البطولات القارية والوصول إلى مراحل متقدمة".

وأتم المدرب القريب من قيادة الهلال السوداني "النتيجة الجيدة للأهلي والزمالك في المغرب هي التعادل بنتيجة إيجابية، لأن تسجيل الأهداف خارج ملعبك يكون حاسما جدا في نصف النهائي، وبناء على ذلك فالنتيجة الجيدة للوداد والرجاء هي الفوز دون استقبال أهداف".

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