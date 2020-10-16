تقرير مغربي: أليوم نيانت يدير مباراة الرجاء والزمالك.. تعرف على سجله مع الفارس الأبيض

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 13:44

كتب : FilGoal

نيانت

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تعيين الكاميروني أليوم نيانت حكما لمباراة الرجاء المغربي والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفقا لموقع "le 360" سبورت المغربي.

الحكم البالغ 38 عاما بحسب الموقع المغربي هو من سيدير مباراة الذهاب على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، مساء الأحد.

مع الزمالك

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أدار الكاميروني 6 مباريات للفارس الأبيض، خسر 3 وفاز في 3 بدوري أبطال إفريقيا.

في الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا 2011 خسر الزمالك من الإفريقي ذهابا 4-2 بتونس.

وفي نفس المرحلة من النسخة التالية فاز الزمالك على أفريكا سبور 1-0.

الخسارة الثانية للزمالك تحت إدارة الكاميروني جاءت أمام الأهلي في دور المجموعات والتي انتهت بفوز الأهلي حينها 4-2 أيضا.

ثم فاز معه الزمالك على نكانا الزامبي 5-0 في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا ذهابا.

وأدار نيانت مواجهة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2015 والتي شهدت خسارة الزمالك من الوداد المغربي 5-2، نتيجة تأهل بها الزمالك للنهائي بعد الانتصار ذهابا 4-0.

وفي النسخة من دوري الأبطال أدار مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في مباراة انتهت بالفوز 1-0 للأبيض والوصول لدور المجموعات.

مع الرجاء

أدار نيانت لقاء واحد للرجاء في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام أسيك ميموزا الإيفواري، وتأهل الرجاء للدور المقبل بعد الفوز بركلات الترجيح.

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