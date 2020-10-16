دي مارزيو يكشف محاولة ريال مدريد ضم ميسي في 2013

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 13:42

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ليونيل ميسي

انتقال كان سيغير التاريخ حتما لو حدث لكنه سيظل مُجرد حلم لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق في شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا جيانلوكا دي مارزيو أن ريال مدريد حاول ضم ميسي قبل سبع سنوات.

وقال في كتابه "جراند أوتيل كالتشيو ميركاتو" إن مسؤولي ريال مدريد سافروا إلى كتالونيا للاجتماع بممثلي ميسي ومعهم 250 مليون يورو لإحداث الانتقال.

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لكن رد ميسي كان حاسما "لن أذهب لريال مدريد، أنتم تهدرون وقتكم".

ووفقا للصحفي الإيطالي فإن ميسي لم يرد حتى الاستماع للمزايا التي سيحصل عليها حال انتقاله لريال مدريد.

ولا تعد هذه أول مرة يُنشر فيها رغبة فلورنتينو بيريز في ضم ميسي.

إذ أنه سبق وعرض عليه عقدا يمتد لثماني سنوات مقابل 23 مليون يورو سنويا مع دفع 5% من راتبه كراتب لوكيله ووالده خورخي لكن الصفقة لم تحدث كذلك.

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