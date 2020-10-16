ريكاردو: قدمت كل ما فى وسعي.. وطموحي الفوز بـ البطولة العربية

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 12:52

كتب : ياسر الشريف

ريكاردو

اعتذر هيرون ريكاردو المدير الفني لـ الإسماعيلي لجماهير الفريق على تذبذب النتائج في المرحلة الأخيرة.

وقال ريكاردو للصحفيين: "قدمت كل ما فى وسعي ليحفظ اللاعبون طريقة لعبي وهو ما تكلل بأداء ونتيجة جيدة".

وتابع "تراجع النتائج وترتيب الفريق فى الفترة الأخيرة يعود إلى الضغط العصبي الذى يمر به اللاعبين".

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وأضاف "منذ أن تحملت المسؤولية أحاول جاهدا إعادة ثقة اللاعبين فى أنفسهم بالإضافة لتحفيظهم طرق لعب".

وأتم "طموحى هو الفوز بالبطولة العربية وتكوين فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات المحلية الموسم المقبل" .

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز على أسوان في الجولة الـ 33 من الدوري بنتيجة 4-2.

سجل عبد الرحمن مجدي هدفين، ومحمد الشامي وبينسون شيلونجو للإسماعيلي، فيما سجل فادي فريد وحسن طارق لـ أسوان.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ41 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة الـ37 في المركز الـ13.

ريكاردو الإسماعيلي في الدوري
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