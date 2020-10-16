كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول عقب الخسارة الكارثية

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي رسالته المطولة للاعبي الفريق عقب الخسارة من أستون فيلا الكارثية.

أستون فيلا حقق فوزا تاريخيا على الريدز بنتيجة 7-2 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" قبل مواجهة إيفرتون: "ليلة ما بعد المباراة لم تكن الأفضل في حياتي، لمن عندما استقيظت أدركت أنه عليّ أن أتحدث للاعبين لكنهم لم يكونوا موجودين".

وأضاف "لذلك راسلتهم طويلا بأفكاري بما حدث وبعد ذلك شعرت بالتحسن ومن تلك اللحظة يمكننا الاستمرار وهذا ما فعلناه".

وأردف "نحن الآن هنا ولدينا ما يكفي من الوقت للتعامل معها. خسارة المباراة هي عكس ما تريده تماما، وخسارة المباراة 7-2 تجعلها بالطبع أسوأ ولكن في بعض الأحيان يتعين علينا إظهار أنها يمكن أن تكون مفيدة".

وأتم "لدينا فرصة لإظهار ذلك يوم السبت ضد إيفرتون، وهذا يجعل الأمر مثيرا للاهتمام حقا لأننا نواجه فريقا يطير بشكل واضح وقد حصلنا على ضربة مناسبة. لذا دعونا الآن نرى من يتعامل بشكل أفضل مع هذا".

خسارة ليفربول جعلت الفريق يتراجع للمركز الخامس، قبل مواجهة إيفرتون متصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.