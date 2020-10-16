كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول عقب الخسارة الكارثية

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 11:51

كتب : FilGoal

كلوب غاضب من أداء ليفربول أمام ليدز يونايتد

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي رسالته المطولة للاعبي الفريق عقب الخسارة من أستون فيلا الكارثية.

أستون فيلا حقق فوزا تاريخيا على الريدز بنتيجة 7-2 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" قبل مواجهة إيفرتون: "ليلة ما بعد المباراة لم تكن الأفضل في حياتي، لمن عندما استقيظت أدركت أنه عليّ أن أتحدث للاعبين لكنهم لم يكونوا موجودين".

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كلوب: مباراة إيفرتون قد تكون أهم مباريات ليفربول هذا الموسم مساعد كلوب السابق: كنت أنا المدرب على مدار 17 عاما مدرب أستون فيلا بعد الـ 7-2: تعلم أنك قدمت شيئا مميزا عندما يقول لك كلوب "واو" كلوب: لا أعذار.. اللوم يقع علينا جميعا حيال ما حدث أمام أستون فيلا

وأضاف "لذلك راسلتهم طويلا بأفكاري بما حدث وبعد ذلك شعرت بالتحسن ومن تلك اللحظة يمكننا الاستمرار وهذا ما فعلناه".

وأردف "نحن الآن هنا ولدينا ما يكفي من الوقت للتعامل معها. خسارة المباراة هي عكس ما تريده تماما، وخسارة المباراة 7-2 تجعلها بالطبع أسوأ ولكن في بعض الأحيان يتعين علينا إظهار أنها يمكن أن تكون مفيدة".

وأتم "لدينا فرصة لإظهار ذلك يوم السبت ضد إيفرتون، وهذا يجعل الأمر مثيرا للاهتمام حقا لأننا نواجه فريقا يطير بشكل واضح وقد حصلنا على ضربة مناسبة. لذا دعونا الآن نرى من يتعامل بشكل أفضل مع هذا".

خسارة ليفربول جعلت الفريق يتراجع للمركز الخامس، قبل مواجهة إيفرتون متصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

ليفربول يورجن كلوب الدوري الإنجليزي في إنجلترا
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