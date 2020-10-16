مؤتمر سولشاير: أزمة مع برونو؟ يريدون تقسيمنا.. وبوجبا سيبقى عامين

تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد للمرة الأولى لوسائل الإعلام بعد أسبوعين من الهزيمة الكبرى أمام توتنام في الدوري الإنجليزي بستة أهداف لهدف.

وقال سولشاير اليوم الجمعة: "نعرف إننا بدأنا الموسم بشكل غير جيد، ولقاء توتنام بدأناه جيدا لكن بعد الطرد لم نستطع اللعب جيدا".

وواصل "كان علينا أن نلعب بشكل أفضل لكن حظينا بأسبوعين للتفكير فيما والعمل مجددا".

وعما بثار حول وجود أزمة مع برونو فيرنانديز ودخوله في مشادة مع زملائه بين شوطي لقاء توتنام قال: "لقد كنا على تواصل مع اللاعبين الذين سافروا في التوقف الدولي فما حدث هو أحد الأشياء التي يجب أن نتغلب عليها بأسرع ما يمكن".

وتابع المدرب النرويجي "نعلم أن أي فرصة لأي شخص من خارج الفريق يريد إحداث انقساما بيننا، برونو تحدث جيدا قبل أيام ونحن متحدون وعلينا أن نبقى معا، لا يمكننا الاستماع لكل ما يقال عنا من الخارج".

وأضاف "برونو خسر مباراتين في الدوري بعدما انضم لنا في شهر فبراير، هو لم يعتد على ذلك، لكن مرحبا بك في مانشستر يونايتد، هذا ما يحدث، سأحاول مناقشة ما حدث ولكن لا يوجد أي انقسام بيننا، هذه مجموعة من اللاعبين تريد العمل معا والاتحاد سويا".

وعن الصفقات التي أبرمها مانشستر يونايتد في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية قال: "نتطلع لمشاركتهم مع المجموعة".

وضم يونايتد كل من أليكس تيلليس وإدينسون كافاني وفاكوندو بيللستري.

وواصل سولشير "فاكوندو تدرب معنا ليومين وهو موهبة مثيرة وحماسي ولديه إمكانيات ليست لدينا، ربما هو لاعب أكثر للمستقبل فمازال يبلغ من العمر 18 عاما فقط".

وأكمل "تيلليس انضم لنا أمس الجمعة بعد رحلة شاقة من ساو باولو، وكافاني مازال في العزل الذاتي، الثلاثي كل واحد منه لديه صفات مختلفة ستساعد الفريق".

وعن اهتزاز مستوى هاري ماجواير منذ بداية الموسم قال: "هذه هي كرة القدم، العديد من اللحظات الجيدة وأخرى سيئة ويجب أن يتعامل معها".

وأضاف "أثق في هاري وقدرته على العودة، هو حاليا تعرض لإصابة قبل طرده في لقاء منتخب إنجلترا والدنمارك، ويجب أن نتعرف على حالته أكثر اليوم".

وعما قاله بول بوجبا عن حلمه باللعب لريال مدريد قال: "بول لاعب في الفريق وسيبقى هنا لعامين وأثق أنه في قمة تركيزه لتقديم أفضل ما لديه ونريد رؤية ذلك، وفي السنوات المقبلة أثق إننا سنرى ذلك الأمر".

وينتهي تعاقد بوجبا مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري ويحق للنادي مد التعاقد لموسم آخر.

ويلتقي يونايتد غدا السبت مع نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك في خامس جولات الدوري الإنجليزي.