نصف نهائي إفريقيا – طارق مصطفى لـ في الجول: أقترح مركزا جديدا لـ ديانج ضد الوداد

تفصلنا ساعات قليلة عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يلتقي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم الكرة المصرية بشأن كل مباراة.

والآن سيتحدث نجم الزمالك الأسبق ومدرب منتخب مصر الحالي طارق مصطفى عن مواجهة الأهلي ضد الوداد التي ستقام غدا السبت.

** كيف يواجه الأهلي منافسه الوداد؟

بالطبع المباراة خارج ملعبك تكون صعبة لذا يجب التأمين الدفاعي بشكل جيد وعدم الاندفاع، وأعتقد أن الدفع بأليو ديانج أمام ثنائي قلب الدفاع وأمامه عمرو السولية وحمدي فتحي.

ديانج يجب أن يتواجد في الملعب طوال المباراة.

** أليو بادجي أم مروان محسن؟

هذه المباراة تحتاج لقوة وسرعة فبادجي هو الأنسب من أجل الالتحامات الهوائية وسيساعد خط دفاع الأهلي كذلك.

** ما هي نقطة قوة الوداد؟

الناحية اليمنى عن طريق عبد اللطيف نصير، أما أخطر خطوطه فهو الثنائي الهجومي.

ولدى الفريق كذلك العديد من اللاعبين المميزين مثل إسماعيل الحدادي ووليد الكارتي وأيمن الحسوني.

الوداد ليس أمامه سوى تلك البطولة بعد إقصائه من البطولة العربية وكأس المغرب وخسارته للقب الدوري وهو ما يصعب من مهمة الأهلي.