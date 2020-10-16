مثل الموسم الماضي.. اتحاد الكرة يرشح الفرق الأربعة الأولى في الدوري للمشاركة الإفريقية

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 10:50

كتب : بسام أبو بكر وأحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء أول أربعة أندية في الدوري لنظيره الإفريقي "كاف" للاشتراك في البطولات القارية الموسم المقبل.

يأتي ذلك أسوة بما حدث الموسم الماضي نظرا لانتهاء بطولة كأس مصر في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة من البطولات الإفريقية.

وبناء عليه سيشارك صاحبي المركز الأول والثاني في دوري الأبطال، فيما ينافس الثالث والرابع في الكونفدرالية.

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وحسم الأهلي لقب الدوري وبناء عليه سيشارك في دوري الأبطال، فيما يتنافس الزمالك وبيراميدز على المركز الثاني.

ويتنافس المقاولون العرب وسموحة على المركز الرابع.

لذا قرر اتحاد الكرة التقدم بطلب لنظيره الإفريقي بتمديد مهلة إرسال أسماء الأندية لنهاية شهر أكتوبر الجاري بدلا من الـ20 منه المحدد سابقا.

يذكر أن الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري الأبطال، ويواجه المارد الأحمر نظيره الوداد غدا السبت، فيما يلتقي الفارس الأبيض بمنافسه الرجاء الأحد في نصف النهائي.

وينافس بيراميدز على لقب الكونفدرالية ويلتقي مع هوريا كوناكري الغيني الإثنين المقبل.

اتحاد الكرة الاتحاد الإفريقي في إفريقيا
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