ميسي: لم أعد مهووسا بالأهداف مثل السابق.. أركز أكثر على الفريق

قال ليونيل ميسي أيقونة برشلونة والأرجنتين إنه لا يركز أكثر على تسجيل الأهداف مثلما كان يفعل في الماضي، مشيرا إلى أن اهتمامه الأول يبقى مساعدة زملائه في الملعب.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وصرح ميسي لمجلة Garganta Poderosa "لم أعد مهووسا بالأهداف مثل السابق، أحاول المساهمة بأكبر قدر ممكن مع الفريق".

وتحدث ميسي عن تكاتف شعبه في مكافحة فيروس كورونا قائلا:"أشعر بالفخر لأرى كيف يشارك الناس في مطابخ إعداد طعام في الأرجنتين، خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف "عدم المساواة هي أكبر مشكلة في مجتمعنا وعلينا جميعا العمل على حلها".

وأحرز ميسي هدفا قاد الأرجنتين للفوز على الإكوادور في بداية تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، وشارك أيضا في الفوز على بوليفيا 2-1.

وعاد ميسي إلى برشلونة لينضم إلى ناديه استعدادا لمواجهة مضيفه خيتافي يوم السبت في الدوري الإسباني.

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