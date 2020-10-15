مران الأهلي – كهربا يبدأ الركض.. واجتماع لموسمياني مع طبيب الفريق

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 23:07

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في المغرب

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم اليوم الخميس استعدادا لمباراة الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري الأبطال.

محمود عبد المنعم "كهربا" بدأ تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بمدينة كازابلانكا بالمغرب.

وأدى اللاعب فقرات تأهيل متنوعة وفقًا للبرنامج الذي يؤديه لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وحرص خالد محمود طبيب الفريق، على الاجتماع مع اللاعب لمتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يخضع له.

وكان كهربا قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

من جهة أخرى، خصص يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وشهد المران وحدات تدريبية متنوعة للحراس الثلاثة، خاصة في التعامل مع العرضيات والتصويبات من مختلف الزوايا.

لاعبو الفريق خاضوا تدريبات بدنية قوية، وقاد كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، التدريبات البدنية المتنوعة.

وأخيرا، اجتمع بيتسو موسيماني طبيب الفريق مع خالد محمود طبيب الفريق على هامش المران في حضور عبد الرحمن سعيد، أخصائي التغذية، لمتابعة بعض الأمور المتعلقة بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الأهلي الوداد
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