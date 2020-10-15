ساسي يصل المغرب.. ويلتقي ببعثة بيراميدز في المطار

وصل التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك إلى مطار الدار البيضاء في المغرب، في الساعات القليلة الماضية.

وألتقى ساسي مع بعثة بيراميدز التي كانت قد وصلت في نفس الموعد، استعدادا لمواجهة هوريا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وحضر ساسي من تونس إلى المغرب من أجل الانضمام لمعسكر الزمالك، استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

وحرص فرجاني ساسي على التحاور مع زميله التونسي عمر لعيوني لاعب بيراميدز، وكذلك إبراهيم حسن لاعب الزمالك السابق.

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب بيراميدز أمام هوريا يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الذي سيقام بنظام المباراة الواحدة.















ومن المقرر أن يقوم ساسي بإجراء مسحة كورونا فور الوصول إلى فندق إقامة بعثة الزمالك بالمغرب.