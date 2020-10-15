الرجاء يكرم بعثة الزمالك

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 22:53

كتب : إبراهيم رمضان

تكريم مسؤولو الرجاء لبعثة الزمالك في المغرب

لبى وفد نادي الزمالك، إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في المغرب وعلاء مقلد وحمادة أنور عضوا مجلس الإدارة المرافقان للبعثة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق دعوة المكتب المديري لنادي الرجاء مساء اليوم والذي قام بتكريم وفد الزمالك والاحتفاء بهم.

وجاء ذلك على هامش مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والمقررة إقامتهما الأحد المقبل.

ورحب مسؤولو الرجاء بأعضاء الزمالك، مشددين على أنهم في بلدهم الثاني، كما قام مسؤولو الرجاء باصطحاب إسماعيل يوسف ومقلد وأنور وأمير مرتضى في جولة داخل النادي لإطلاعهم على المنشآت الرياضية والاجتماعية.

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الجانبان تناقشا أيضا حول تجربة نادي الزمالك الناجحة في الاستثمارات الرياضية والاجتماعية وتسويق اللاعبين، ووعد مسؤولو الرجاء بزيارة نادي الزمالك لتوثيق العلاقات وزيادة التعاون بين الناديين وقت وصول بعثة الرجاء إلى مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء يوم الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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