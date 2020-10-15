رسميا - كاف يحدد موعد قرعة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي تحديد يوم الجمعة المقبل كموعد لمعرفة ملعب إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتحدد يوم الجمعة الدولة المضيفة لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والتنافس بين مصر والمغرب فقط.

القرعة ستحدد أين سيقام النهائي إذا جمع بين فريق مصري وآخر مغربي

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ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا في السادس من شهر نوفمبر المقبل.

وفي حال تأهل الأهلي والزمالك يقام النهائي في مصر، ويقام في المغرب حال تأهل الرجاء والوداد، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق.

ويحل الأهلي ضيفا في التاسعة مساءً يوم السبت على الوداد، بينما يستضيف الرجاء نظيره الزمالك يوم الأحد في إطار ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

في إفريقيا الأهلي الزمالك الرجاء الوداد
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