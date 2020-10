حوار في الجول – لاعب ليفربول السابق: تريزيجيه تطور هذا الموسم في عدة نقاط.. وصلاح عاد لأفضل حالاته

View this post on Instagram

ستيفن وارنوك لاعب ليفربول وأستون فيلا السابق ومحلل قنوات سكاي وبي تي سبورتس يتحدث عن مواجهة ليفربول وأستون فيلا والجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز ودربي المرسيسايد.