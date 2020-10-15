حوار في الجول – لاعب ليفربول السابق: تريزيجيه تطور هذا الموسم في عدة نقاط.. وصلاح عاد لأفضل حالاته

ما الذي حدث لكبار إنجلترا؟ أولا مانشستر سيتي خسر بخماسية من ليستر سيتي ومانشستر يونايتد بسداسية من توتنام وأخيرا ليفربول بسبعة أهداف من أستون فيلا.

للإجابة عن تلك الأسئلة وتقديم الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتعليق على دربي المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، استضاف FilGoal.com ستيفن وارنوك لاعب ليفربول وأستون فيلا السابق للإجابة عن كل الأسئلة.

أولى الأسئلة كانت بخصوص النتائج الكبيرة، ما الذي حدث للكبار؟

"الوضع غريب حاليا، لم يتوقع أحد يرى الفرق الكبيرة تخسر بهذا الكم من الأهداف، شيء مؤكد في الدوري الإنجليزي هو أن غياب الجماهير مؤثر، اللاعبون من الصعب عليهم التكيف على ذلك، ويستقبلون الكثير من الأهداف وليفربول أحد هؤلاء الضحايا الذين تلقوا هذا الكم من الأهداف".

"بالنسبة للاعب لعب للفريقين؟ كان غريبا، نشأت كمشجع لليفربول، ولعبت للاثنين وهو أمر رائع، لكنني مشجع لليفربول، حينما يتواجه فريقاك السابقان يكون الأمر صعبا أن تختار من تشجعه، لم أرغب في الخسارة أردت مباراة جيدة، وكنت آمل أن يفوز ليفربول".

"في بعض الأحيان يكون لديك مثل تلك المباريات حينما لا تسير الأمور بشكل جيد، خطأ أدريان و3 أهداف ارتدت الكرة من الدفاع، حينما لا يلعب ليفربول بهيندرسون وميلنر وتياجو يعانون لأنهم ليس لديهم التنظيم في وسط الملعب، نعمل جيدا أن الثلاثي الهجومي يضغط جيدا، لكن حينما لا ينجح خط الوسط في قطع الكرة وعدم تقريب الخطوط كل ذلك يتسبب في مشاكل للدفاع".

ماذا عن الانتقادات الموجهة لأدريان في ظل غياب أليسون واضطرار يورجن كلوب على إشراكه؟

"أعتقد الانتقادات ستؤثر على أدريان، هو شخص واثق، لكن حينما يتم انتقادك بشكل كبير، خاصة من اللاعبين السابقين يكون ذلك صعبا، أي حارس يستقبل 7 أهداف سيفقد الثقة وهذا أمر صعب، أعتقد أنه كان هناك حديث حول ضرورة ضم حارس، أعتقد أن أدريان عليه أن يأخذ الثقة من هنا، أن يورجن كلوب وثق به وعدم ضم حارس بديل ووقف في صفه".

"ليفربول فريق كبير ولكي تكون في نفس مستوى الموسم الماضي وربما أفضل والجميع يحاول التغلب عليك، يجب أن يكون لديك حارسين على أعلى مستوى، ومع كامل احترامي أدريان ليس في مستوى أليسون، نعلم ذلك، لكن هذا شيء كلوب يثق به، أن أدريان جيد كفاية لكي يشارك ويكون حارس احتياطي، لكن المقلق أن كل خطأ سيقود للتالي".

"في الموسم الماضي أدريان ارتكب أخطاء، لكن حينما تفوز تمر الأخطاء بسلام ولكن حينما لا تفعل؟ لن تذهب الأخطاء".

أدريان صاحب الـ33 عاما شارك خلال 3 مواجهات في كل المسابقات مع ليفربول استقبل 9 أهداف وخرج بشباك نظيفة مرة وحيدة.

هل يمكن لتلك الخسائر أن تستبعد الكبار من المنافسة على اللقب؟

"أعتقد أنه حينما نقول إنه لا يمكن لفرق مع هذه الخسائر أن تفوز بالدوري، مانشستر يونايتد فاز باللقب بعدما خسر من ساوثامبتون 6-3 وليفربول فاز به في 1989 رغم الخسارة بخماسية".

"إنها مباراة واحدة و3 نقاط هكذا يجب أن تنظر للأمر".

"هناك فجوات في خط دفاع ليفربول يسبب له مشاكل والفرق تجد طريقة لتلعب في ظهر الدفاع، مانشستر يونايتد دفاعه ليس جيدا كفاية، ويرتكب أخطاء ساذجة للغاية، هاري ماجواير وبايلي ارتكبا العديد من الأخطاء".

"مانشستر سيتي مجددا لسوا فريقا قويا دفاعيا بسبب الطريقة التي يلعبون بها الكرة، الأجنحة تنطلق للأمام والمدافعين كذلك لا يبدون لائقين، لابورت لا يبدو لائقا بدنيا وكذلك بينجامين ميندي ليس لائقا كفاية ليلعب في ذلك النظام، ونايثان أكي يلعب كظهير أيسر، لذا هناك العديد من الأخطاء في الفرق في قمة الجدول، لكن عليك أن تثني على الفرق التي واجهوها لأنهم استغلوا الفرص التي سنحت لهم".

إيفرتون يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا الوصيف وليستر سيتي الثالث وأرسنال الرابع وليفربول الخامس، ويتواجد توتنام سادسا برصيد 7 نقاط بالتساوي مع تشيلسي السابع وليدز الثامن ونيوكاسل التاسع. مانشستر سيتي في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط ومانشستر يونايتد الـ16 برصيد 3 نقاط.

هل يمكن أن نشاهد "ليستر سيتي جديد" ومعجزة مثل 2016؟ مثلا توتنام؟

"توتنام لديه مدرب جيد ويؤدي بشكل جيد جدا، بالنسبة لتوتنام ومورينيو الأمر منوط بجاريث بيل إن تمكن من تقديم نفس مستواه في بداياته مع ريال مدريد سيكون تهديدا خطيرا على اللقب، الفريق تطور مع مورينيو على صعيد العقلية، لن يلعبوا كرة جميلة لكن خصم من الصعب مواجهته، سيلعبون بشكل قوي هجوميا في وجود سون وبيل وكين، لكن يبدو أنه حتمي أننا لن نرى جماهير".

"قد يكون عاما لبطل جديد للدوري، ليفربول يفتقر لعامل الخوف بغياب جماهيره، الفرق كانت تخشى وجودهم في أنفيلد، مانشستر سيتي لم يكن في أفضل حالاته لسنوات، مانشستر يونايتد لم يبدأ الموسم بشكل جيد، لكن مازال على ذلك البطل تخطي ليفربول".

ماذا عن أرسنال؟

"أعتقد أن أرسنال بكل تأكيد سيكون حول المراكز الأربعة الأولى، لا أعلم إن كان جيدا كفاية للفوز باللقب، لكن أرسنال أظهر في بعض الأوقات ضد ليفربول أنه يمكنه أن يلعب بشكل جيد وأنه فريق قوي هذا العام".

الآن نتجه إلى الحديث عن دربي المرسيسايد.. بصفتك كنت قريبا من ذلك الدربي كيف تصف وضعه الحالي؟

"أعتقد أنه مشوق، ومسرور لرؤية إيفرتون بهذه القوة والتنافسية مع ليفربول ووجود كلاهما في قمة الجدول مثلما حدث مع دربي مدينة مانشستر".

"أريد رؤية أفضل اللاعبين يأتون للعب دربي المرسيسايد، وما رأيناه من أنشيلوتي أنه عزز صفوفه وأين يحتاج اللاعبين، والصفقات التي ضمها هذا الموسم رائعة، رودريجيز وألان ودوكوري، مع ثنائية كلافيرت لوين وريتشارليسون، سيكون دربي رائع هذا الموسم".

"لو كان جوديسون بارك ممتلئا بالجماهير لتسبب ذلك في توتر الأجواء لأن الجماهير دوما تتوتر حينما يلعب ليفربول، بدون جماهير إيفرتون سيلعب بكل أريحية بدون وجود أجواء، سيلعبون بحرية، وعنصر الخوف قد اختفى، جماهير إيفرتون لأول مرة منذ وقت طويل قد يفكر الفريق في الفوز بالدربي لأول مرة منذ فترة طويلة".

"أعتقد بكل تأكيد أن غياب الجماهير سيبعد الضغط عن إيفرتون، إنهم يتوقعون ويطلبون المزيد كل مرة، وحينما لا يحصلون على ذلك تشعر بالإحباط والتطلب، جماهير إيفرتون يلاحظون ذلك ويقولون في قرارة أنفسهم أنهم بحاجة لكي يكون أكثر هدوء وألا يستببوا في القلق لهم، أن يدعموا الفريق وألا يكون ضده".

"ليفربول بحاجة للفوز بتلك المباراة خاصة بعد الخسارة بنتيجة 7-2، لأنه إن فاز إيفرتون بهذه المباراة ستزداد الثقة أكثر وأكثر وسيكون عليك أن تلحق بهم وأنت متأخر بـ6 نقاط ليس فارقا كبيرا لكن مع الزخم الذي يلعب به إيفرتون وذلك المستوى لا ترغب في أن يذهبوا بعيدا عنك".

إيفرتون لم يفز على ليفربول في الدوري منذ الجولة الثامنة في موسم 2010-2011 حينما فاز بنتيجة 2-0، منذ ذلك الحين خسر 8 مرات وتعادل الفريقان 11 مرة، وأكبر خسارة منذ ذلك الحين كانت بنتيجة 5-2 في الموسم الماضي.

ما توقعاتك للمباراة؟

"لا أعلم لأكون صادقا، عادة دربي المرسيسايد يكون بطيئا لأن هناك فريقا دوما لا يرغب في خسارة المباراة، لكن الآن إيفرتون بحالته سيفكر في أن بإمكانه أن يهاجم ليفربول، خاصة مع خط الدفاع بتواجد بن جودفري وكين سيشعر الفريق أن بإمكانه تقديم خطوطه وضغط ليفربول مع وجود سرعة في الخلف، وهذا حيث يجب على أنشيلوتي أن يجد التوازن".

"دائما ما يؤدي أنشيلوتي بشكل جيد ضد ليفربول شاهدنا ذلك بالأخص مع نابولي، التنظيم التكيكي لدى الإيطالي جيد جدا، لكنني ما زلت أعتقد أن ليفربول سيفوز بالمباراة ولكنها ستكون نتيجة متقاربة بفارق هدف".

هل يدخل ليفربول في نفق مظلم إن خسر للمرة الثانية على التوالي؟

"لم نر ذلك يحدث من قبل، آخر مرة خسر خلالها بهذا الشكل مباراتين متتاليتين كان ضد أتليتكو مدريد في دوري الأبطال ثم تشيلسي في الكأس، لكن في الدوري الأمر مختلف، حينما تخسر أكثر من مباراة يصبح الأمر مقلقا".

"لكن ليفربول غالبا يرد بشكل جيد بعد الخسارة، لست قلقا خلال الوقت الحالي".

مواجهة نارية أخرى، بين أرسنال ومانشستر سيتي، كيف ترى مواجهة بيب جوارديولا مع مساعده السابق ميكيل أرتيتا؟

"أرتيتا قام بعمل جيد في السوق الصيفية وإضافة بارتي جيدة للغاية وستكون أمرا رائعا للفريق، أرتيتا يضع أسلوبا للعب وكيف يصبح من الصعب التسجيل ضد ذلك الفريق".

"أرتيتا حل مشاكل الدفاع بطريقة جيدة للغاية، ستكون مباراة مثيرة وأعتقد أن أرسنال سيفوز بالمباراة، بسبب الخط الأمامي لاكازيت وويليان وأوباميانج".

"هناك احتمالية أن يدافع أرسنال، لكن غالبا قد يراودك شعور خلال المباراة نفسها إن شعرت أن مانشستر سيتي لن يهاجم أو لا يلعب بشكل جيد، أنك ستذهب وتطاردهم وتسجل ضدهم، وتتأكد من اختراق خطوطهم بشكل دائم، أرتيتا لديه خطته وهي التراجع والمرتدات بسرعة ويليان وأوباميانج لكن لا تفاجئ إن لعب أرسنال بطريقة هجومية، ستكون معركة تكتيكية جيدة".

الكثير من الأسئلة عن أستون فيلا.. ما تقييمك لسوق انتقالات الفريق؟

"مجددا أستون فيلا قام بعمل جيد في سوق الانتقالات، كان من المهم احتفاظ بخدمات جاك جريليش، لاعب نشأ في النادي ولديه تأثير في الملعب كذلك، وبوجود أولي واتكينز فالضغط أصبح أقل عليه لأنه هناك لاعب آخر يمكنه أن يسجل، وروس باركلي بإمكانه أن يصنع".

"تريزيجيه بدا أفضل هذا الموسم وبدا وكأنه يلعب بثقة كبيرة هو ذاته اللاعب الذي شاهدته في كأس العالم منذ عامين، سريع للغاية ويجيد الاختراق ويراوغ ويهاجم بانتظام وخطير للغاية".

"أستون فيلا قام بعمل جيد، ويبدون رياضيين أكثر وأقوى ويمكنهم المنافسة ورأينا ضد ليفربول كانوا أقوياء للغاية، لا أعتقد أنهم سيكونون بالقرب من مناطق الهبوط مثل الموسم الماضي، بل بالقرب من النصف الأعلى من الجدول".

بالحديث عن تريزيجيه كيف ترى انطلاقته هذا الموسم؟

"أعتقد أنك تتفهم كيف أن الدوري الإنجليزي سريع ومدى جودة المدافعين، عليك أن تبني الثقة، الموسم الماضي كان مهما له لكي يتعلم كل ذلك".

"تريزيجيه بدا أفضل وخاض جولة تحضيرية جيدة ويبدو أقوى بدنيا وأفضل حالة، وهو سريع وقوي وكل شيء، الفريق أكثر توازنا حاليا، يلعب على اليمين وهذا سيسمح له أن يراوغ المدافعين وهذا ما يحب فعله، أيضا لديه ظهير جيد خلفه، ماتي كاش، يقوم بعمل جيد في دعمه وتمرير الكرة له بسرعة وهذا أمر مهم للغاية".

مواجهة أخرى قوية، وست هام ضد توتنام، ديفيد مويس قد يزعج جوزيه مورينيو؟

"وست هام يبدو منظما هذا الموسم بشكل جيد، ونمى لديه الثقة، أنطونيو يلعب في الهجوم ويبدو أن هذا يناسبه، يبدو وأنه اقترب من ضم بن رحمة وسيكون جيدا في تسجيل الأهداف للفريق".

"الضغط بالكامل سيكون على توتنام لكي يفوز بالمباراة، كما فريق يعتمد على المرتدات، أتطلع للغاية لتلك المباراة".

تريزيجيه صاحب الـ26 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 4 مبارايت صنع خلالها هدفين.

هل تعتقد أن يكون فولام أول الهابطين؟

"لا أعتقد أن فولام سيتخلص من سكوت باركر، تمت مكافئته في بداية الموسم بعقد جديد، والإدارة أرادت أن تثق في مدرب يتواجد لفترة طويلة، أعتقد أنه سيكون أول فريق يهبط، النادي سيعاني، أعلم أنه يحاول ضم لاعبين في الدفاع، لأن الفريق سيئ دفاعيا، كان جيدا ضد ولفرهامبتون لكنه خسر، ظهر تطورا، لكن صفقة أدميولا لوكمان جيدة يمكنه اللعب بين الخطوط وتلك علامة جيدة، لكن دفاعيا الفريق ليس جيدا كفاية".

ما تقييمك لبداية صلاح في الموسم الجديد؟

"بداية صلاح للموسم جيدة جدا، لديه لمسات داخل منطقة جزاء المنافس أكثر من أي موسم ماضي في هذه المرحلة وتسديدات أكثر من أي لاعب في الموسم، أظن أن ذلك يُظهر كم هو جائع لحصد الحذاء الذهبي هذا الموسم".

"يرغب في أن يصبح اللاعب رقم 1 في الدوري، جائع للنجاح مجددا للفوز بدوري الأبطال والدوري يرغب في الفوز بلقب آخر، بالنسبة لي كان أفضل لاعب في ليفربول في أول 3 مباريات، عاد لأفضل مبارياته، بدا وكأنه حصل على إجازة كافية وعاد بشكل رائع".

صلاح صاحب الـ28 عاما شارك في 6 مباريات خلال الموسم الجاري سجل خلالها 5 أهداف.

ما مشكلة مانشستر يونايتد؟ وهل يحل ماوريسيو بوكيتينو مشاكل الفريق؟

"أعتقد أن مانشستر يونايتد يفتقد للتنظيم، متى يضغط ومتى يتوقف، بوجبا لا يبدو لائقا وبطيئا، ماتيتش أيضا كذلك، كلاهما بدا بطيئا ولا يغطون مساحات، ماكتوميني لم يلعب بشكل جيد في هذا المركز، بيساكا جيد دفاعيا للاعب ضد لاعب، ماجواير لديه مشاكل بعيدا عن الملعب شتته، ليندلوف وبايلي ليسا جيدين، لوك شاو يعاني".

"لكن بالنسبة لي الأمر منوط بالمدرب، هو من يصنع الهوية وينقلها في اللعب، في الموسم الماضي تم تقديم برونو فيرنانديز وكان رائعا للغاية، لكنه يبدو مجهدا وحينما يبدو كذلك يعاني مانشستر يونايتد".

"كان هناك العديد من الحديث حول تولي ماوريسيو بوكيتينو للمهمة، إن خسر مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد سيكون سولشاير تحت ضغط كبير، لا أحب تغيير مدرب في بداية الموسم لكن ذلك سيحبط جماهير مانشستر يونايتد".

"بوكيتينو لم يفز قط بلقب، لم يظهر قط أنه قادر على الفوز بالبطولات، ومانشستر يونايتد يرغب في مدرب بطل، مورينيو فاز بالألقاب لكنه لم يفز بالدوري قط وتمت إقالته رغم تتويجه، لم يكن ذلك كافيا للاحتفاظ بوظيفته، بوكيتينو سيطور مانشستر يونايتد وسيمنحهم طريقة لعب تناسب اللاعبين، لكن الفوز بالألقاب؟ لست واثقا".

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