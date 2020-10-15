نصف نهائي إفريقيا - القباني لـ في الجول: الزمالك يجب أن يستعين بما قام به من قبل.. غياب الجمهور ميزة

تفصلنا أيام قليلة عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يلتقي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم الكرة المصرية بشأن كل مباراة.

والآن سيتحدث وائل القباني مدافع الزمالك السابق لـFilGoal.com عن لقاء فريقه ضد الرجاء الذي يقام الأحد المقبل.

** ما هي نقاط قوة وضعف الزمالك التي ظهرت مع مدربه جايمي باتشيكو؟

يواجه الزمالك بعض المشاكل الدفاعية ولم يظهر ذلك فقط مع باتشيكو بل من قبل قدومه وذلك في مباريات الدوري إذ يستقبل الفريق هدفا واثنين في أغلب اللقاءات.

نقطة قوة الزمالك أنه يجيد التعامل مع المباراة الواحدة ولكن السؤال هل سوف يستمر ذلك مع باتشيكو؟ هذا الأمر متمتثل في التركيز والهدوء وتقارب الخطوط.

الزمالك يستطيع السيطرة على اللقاء وأن يدافع ومن ثم يحقق ما يريده، بخلاف الدوري أحيانا يضطر لفتح خطوطه للهجوم وتظهر الثغرات الدفاعية.

ما يشعرني بالتفاؤل أن تلك الثغرات لم تظهر في المباريات المصيرية ضد الترجي أو السوبر ضد الأهلي لأن التركيز يكون قوي وبدليل الفوز فيهم جميعا.

** من يعوض فرجاني ساسي حال غيابه؟

أعتقد محمد حسن لحاجة الزمالك للتأمين الدفاعي ليكون بجوار طارق حامد في وسط الملعب.

هناك أيضا أكثر من سيناريو ربما يشترك أحمد سيد "زيزو" لكن بما إن اللقاء في المغرب فيجب البدء بثنائي وسط لديه قدرات دفاعية كبيرة.

بالنسبة لإسلام جابر فلا أرى أنه يجب أن يبدأ لأن الدوري يختلف عن اللقاء المصيرية القارية.

** هل يبدأ بمصطفى فتحي أو محمد أوناجم؟

لا أعتقد أن مصطفى فتحي سيبدأ، أوناجم سيشارك لو زيزو سيتواجد في وسط الملعب لأنه لاعب يستطيع تأدية مهام عمله جيدا.

ولكنني أرى أشرف بنشرقي وزيزو كجناحين.

مصطفى فتحي لاعب كبير وليس تقليلا منه ولكن حاليا ليس في مستواه المعهود وبالتالي مشاركته كأساسي صعبة.

** كيف تواجه الأندية المغربية من خلال خبراتك؟

المباراة أصبحت أسهل لغياب الجمهور وبالتالي لا يوجد ضغط كبير لذا على الزمالك اللعب كأنه في ملعبه.

يجب ألا يفقد الفريق أعصابه مثلما قام بالأمر ذاته ضد الترجي والأهلي وأن يتحكم في اللقاء مثلما يريد وأن يعتمد على الهجمة المرتدة والضغط من الأمام والتأمين الدفاعي الجيد.