نصف نهائي إفريقيا – عادل مصطفى لـ في الجول: هاني أنسب كقلب دفاع.. وأفضل تلك الطريقة

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 18:06

كتب : بسام أبو بكر

حمدي فتحي - الأهلي

تفصلنا أيام قليلة عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يلتقي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم الكرة المصرية بشأن كل مباراة.

والآن سيتحدث عادل مصطفى لاعب الأهلي السابق عن مواجهة الوداد التي ستقام السبت المقبل.

أخبار متعلقة
نصف نهائي إفريقيا - لاعب الوداد السابق لـ في الجول: خسارة لقب الدوري دافع أكبر للفوز بدوري الأبطال نصف نهائي إفريقيا - ضياء السيد لـ في الجول: مروان يبدأ على حساب بادجي.. وهاني أفضل من فتحي في قلب الدفاع نصف نهائي إفريقيا - أبو العلا لـ في الجول: بن شرقي مصدر قلق للرجاء.. ولهذا أُفضل كاسونجو نصف نهائي إفريقيا - طارق السيد لـ في الجول: عدم قيد عاشور إفريقيًا خسارة.. وأوناجم ورقة رابحة نصف نهائي إفريقيا - طارق مصطفى لـ في الجول: يجب البدء ببنشرقي وأوناجم.. وهذه قوة الرجاء نصف نهائي إفريقيا – طه إسماعيل لـ في الجول: على موسيماني اللعب بتلك الطريقة في حالة واحدة

** كيف يخوض الأهلي المباراة؟

عندما تواجه الوداد عليك أن تغير الطريقة وأعتقد أن الأنسب هي 4-2-3-1 بجميع مشتاقتها.

لا بد من وجود ثلاثي في وسط الملعب من أجل التأمين الدفاعي والتغطية مع الظهيرين، بما يعني أن حسين الشحات وجونيور أجايي حال مشاركتهما ولاعب الوسط الثالث عليهم جميعا القيام بأدوار دفاعية.

هذا لأن الوداد أفضل شيء لديه هو طرفي الملعب سواء إسماعيل الحداد أو بديع أوك.

يجب تقسيم المباراة على فترات مع ضرورة الاهتمام بالجانب الهجومي لكن بشكل متزن.

** مروان محسن أم أليو بادجي؟

أعتقد في هذه الطريقة الأنسب ةهو بادجي لأن الأهلي يريد لاعب يمتاز بالسرعات بشكل كبير نظرا لاحتمالية وجود مساحات فارغة في دفاع الوداد بسبب الضغط الهجومي لرغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية.

وهنا تصبح سرعة بادجي مفيدة للفريق بالإضافة للاستفادة من قوته في الالتحامات الهوائية.

** هل يجب الاستعانة بأحمد فتحي كقلب دفاع بسبب النقص العددي؟

حال عدم وجود غيابات في الدفاع فالأنسب أيمن أشرف وياسر إبراهيم، أما حال وجود نقص عددي فيجب تواجد محمد هاني.

سبق وشاهدنا محمد هاني في هذا المركز وظهر بشكل جيد للغاية.

** ما هو التشكيل الأنسب للمباراة في رأيك؟

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: أليو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي

في الوسط الهجومي: جونيور أجايي- حسين الشحات

في الهجوم: أليو بادجي

الأهلي الوداد في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني مرشح لمدرب العام في جنوب إفريقيا.. وسيرينو لأفضل لاعب 8 دقيقة | مصر
ريال بيتيس.. حفل في بيت الرعب 34 دقيقة | تقرير في الجول
نصف نهائي إفريقيا - القباني لـ في الجول: الزمالك يجب أن يستعين بما قام به من قبل.. غياب الجمهور ميزة 41 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
نصف نهائي إفريقيا – عادل مصطفى لـ في الجول: هاني أنسب كقلب دفاع.. وأفضل تلك الطريقة 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يقرر خوض مران مغلق اليوم ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رسميا – حسين السيد ينتقل لـ طلائع الجيش مقابل ضم الأهلي لاعب اليد عمر دحروج ساعة | الدوري المصري
اكتمل الثلاثي.. سيراميكا كليوباترا يصعد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه ساعة | مصر
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (4)-(2) أسوان.. هدف التقليص ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي
قد ينال إعجابك