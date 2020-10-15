نصف نهائي إفريقيا – عادل مصطفى لـ في الجول: هاني أنسب كقلب دفاع.. وأفضل تلك الطريقة

تفصلنا أيام قليلة عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يلتقي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم الكرة المصرية بشأن كل مباراة.

والآن سيتحدث عادل مصطفى لاعب الأهلي السابق عن مواجهة الوداد التي ستقام السبت المقبل.

** كيف يخوض الأهلي المباراة؟

عندما تواجه الوداد عليك أن تغير الطريقة وأعتقد أن الأنسب هي 4-2-3-1 بجميع مشتاقتها.

لا بد من وجود ثلاثي في وسط الملعب من أجل التأمين الدفاعي والتغطية مع الظهيرين، بما يعني أن حسين الشحات وجونيور أجايي حال مشاركتهما ولاعب الوسط الثالث عليهم جميعا القيام بأدوار دفاعية.

هذا لأن الوداد أفضل شيء لديه هو طرفي الملعب سواء إسماعيل الحداد أو بديع أوك.

يجب تقسيم المباراة على فترات مع ضرورة الاهتمام بالجانب الهجومي لكن بشكل متزن.

** مروان محسن أم أليو بادجي؟

أعتقد في هذه الطريقة الأنسب ةهو بادجي لأن الأهلي يريد لاعب يمتاز بالسرعات بشكل كبير نظرا لاحتمالية وجود مساحات فارغة في دفاع الوداد بسبب الضغط الهجومي لرغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية.

وهنا تصبح سرعة بادجي مفيدة للفريق بالإضافة للاستفادة من قوته في الالتحامات الهوائية.

** هل يجب الاستعانة بأحمد فتحي كقلب دفاع بسبب النقص العددي؟

حال عدم وجود غيابات في الدفاع فالأنسب أيمن أشرف وياسر إبراهيم، أما حال وجود نقص عددي فيجب تواجد محمد هاني.

سبق وشاهدنا محمد هاني في هذا المركز وظهر بشكل جيد للغاية.

** ما هو التشكيل الأنسب للمباراة في رأيك؟

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- أحمد فتحي

في الوسط الدفاعي: أليو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي

في الوسط الهجومي: جونيور أجايي- حسين الشحات

في الهجوم: أليو بادجي