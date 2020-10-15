الزمالك يقرر خوض مران مغلق اليوم

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 17:47

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك الأول في المغرب قبل لقاء الرجاء

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايمي باتشيكو خوض المران خلف الأبواب المغلقة اليوم الخميس وبعيدا عن أعين وسائل الإعلام.

وأبلغ إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة جميع الإعلاميين أن المران المقرر انطلاقه في السادسة بتوقيت مصر سيكون مغلقا.

وسيشهد المران مشاركة أشرف بنشرقي عقب عودته من المعسكر الذي انضم فيه لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

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ويستعد الزمالك للقاء الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك في إفريقيا الرجاء
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