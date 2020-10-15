رسميا – حسين السيد ينتقل لـ طلائع الجيش مقابل ضم الأهلي لاعب اليد عمر دحروج

استطاع طلائع الجيش ضم الظهير الأيسر للأهلي حسين السيد رسميا في صفقة انتقال نهائي اليوم الخميس.

ومقابل انضمام اللاعب الشهير بمارسيلو للطلائع، وافق الأخير على انتقال عمر سامي دحروج لاعب فريق كرة اليد على الانتقال للأهلي.

جاء ذلك بعدما اتفق الأهلي مع الطلائع على ضم اللاعب ولكن قرار الجهاز الفني للنادي الأحمر باستعادة عمار حمدي كان من شأنه تعطيل الصفقة.

لكن مع انتقال حسين السيد للطلائع حدثت الانفراجة وانتقل دحروج للأهلي.

وكان حسين السيد قضى الموسم الماضي معارا للصفاقسي التونسي ومن قبله مع الاتفاق السعودي.

وبذلك تنتهي رحلة اللاعب صاحب الـ29 عاما مع الأهلي بعدما عاد إليه لفترة ثانية في عام 2014 عقب تألقه رفقة مصر المقاصة.