كادينا كوب: برشلونة سيستمر في الضغط على الحكومة لحضور الجماهير مباريات دوري الأبطال

يستمر نادي برشلونة في الضغط لعودة جماهيره في مبارياته على ملعب كامب نو بدوري أبطال أوروبا، وذلك حسب تقرير نشرته إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية.

وقال التقرير إن النادي يأمل أن تسير المفاوضات على نحو جيد ما يسمح لعودة الجماهير بنسبة 25% من سعة الاستاد خلال مواجهات دوري الأبطال ما يساوي أكثر من 20 ألف مشجع.

وكانت صحيفة "ماركا" قد قالت في وقت سابق خلال الأسبوع الماضي إن الحكومة الإسبانية خاطبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رافضة عودة الجماهير في المدرجات للفرق التي تنافس قاريا.

وقال الخطاب: "الحكومة ترفض فتح المدرجات أمام الجماهير بشكل عام، الأمر غير مرجح أن ذلك الموقف سيتغير خلال العام الجاري.

وقد يحطم ذلك آمال برشلونة في عودة الجماهير للمدرجات خلال العام الجاري، أمر حدث أيضا في إنجلترا.

ولم يتضح بعد حسبما أشار التقرير إذا ما كان غياب الجماهير عن المدرجات سيمتد حتى نهاية موسم 2020-2021 الجاري أم لا.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الكتالونية إغلاق الحانات والمطاعم للحد من تفشي فيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19".

وألمح التقرير أن برشلونة كان يأمل في عودة نسبة من جماهيره خلال مواجهة فرانكفاروسي في دوري الأبطال بدور المجموعات، لكن يبدو أن ذلك غير مرجح.

ورفضت وزارة الصحة بكتالونيا في وقت سابق طلب برشلونة بلعب مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد بحضور الجماهير. (طالع التفاصيل)

ورغم رفض السلطات المحلية لطلب برشلونة بحضور الجماهير يوم 20 أكتوبر لمباراة دوري الأبطال، إلا أن النادي الكتالوني مستمر في ضغطه وسعيه خاصة مع الأزمة المالية التي تواجه الفريق.

ويأتي ذلك بعد الكشف عن ميزانية النادي واكتشاف أن خسائره تضاعف عن الموسم الماضي ما تسبب في نتائج اقتصادية مقلقة.

وارتفعت ديون برشلونة من 217 مليون يورو في يونيو 2019 إلى 488 مليون يورو في يونيو 2020.

وجاء هذا بعد إعلان برشلونة تسجيله خسائر في ميزانيته بقيمة 97 مليون يورو للموسم الجاري.