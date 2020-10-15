رسميا - الكلاسيكو بدون جماهير

رفضت وزارة الصحة بكتالونيا طلب برشلونة بلعب مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد بحضور الجماهير.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني يوم 24 أكتوبر الجاري.

واستبعدت ألبا فيرجيس وزيرة الصحة بكتالونيا حضور الجماهير للمباراة بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك في تصريحاتها لراديو كتالونيا.

وقالت ألبا: "في الوضع الحالي من الصعب جدًا بالنسبة لنا عودة الجماهير للملاعب".

وأضافت "لا يمكننا المجازفة، لن يكون الأمر كذلك طوال الموسم، ولكن ما هو مؤكد أن مباريات برشلونة المقبلة ستلعب بدون جماهير".

برشلونة طلب من السلطات المحلية الموافقة على حضور الجمهور لمباراة فيرينكفاروس في دوري أبطال أوروبا يوم 20 أكتوبر ثم لقاء ريال مدريد بعدها بـ4 أيام، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني بشكل رسمي موعد كلاسيكو الدور الأول من الموسم الجاري للدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

ونشرت الرابطة مواعيد الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2020-2021 والتي تبدأ من الجمعة 23 أكتوبر.

ويقام لقاء برشلونة أمام ضيفه ريال مدريد على ملعب كامب نو في الرابعة عصر يوم السبت 24 أكتوبر المقبل.

وأوضحت رابطة الدوري الإسباني أن اختيار هذا التوقيت جاء لمناسبة الأسواق التلفزيونية العالمية، لكي تقام المباراة مساء بتوقيت مشاهدي آسيا والشرق البعيد من العالم، ونهارا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وكان ريال مدريد قد فاز بنتيجة 2-0 في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين قبل توقف الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا في مارس.

وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين في الدوري على ملعب كامب نو، بالتعادل السلبي، في ديسمبر 2019.