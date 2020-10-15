الأولمبية المصرية تعلن عدم اعتراض اللجنة الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي، أن اللجنة الدولية أقرت باستلام خطاب بكل ما حدث مع مرتضى منصور رئيس الزمالك والذي وصفته بـ"السابق"، كما لم تبد اللجنة الدولية أي اعتراض، بل شددت على أن الاختصاص شأن اللجنة المصرية.

وقال نص البيان: "ردت اللجنة الأولمبية في خطاب قالت فيه، إنها أقرت باستلام خطاب الإجراءات التي اتخذت في مواجهة رئيس نادي الزمالك السابق، بداية من تقديم الشكاوى ضده ومرورا بسماع أقوال الشاكين، وطلبه لسماع أقواله ثم رفضه الامتثال أمام لجنة التحقيق، وانتهاء برأي اللجنة بإيقافه لـ4 سنوات وتغريمه".

وواصل "مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، ولم تبد اللجنة الأولمبية الدولية أي اعتراض أو ملاحظات على هذا القرار".

وتابع "أكدت اللجنة الدولية ردا على خطاب اللجنة المصرية، بشأن الإجراءات التي اتخذت مع رئيس الزمالك السابق وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، بأن ذلك من قبيل الشأن الداخلي للجنة الأولمبية المصرية تعمل فيه سلطتها المقررة دفاعا عن القوانين واللوائح الوطنية المتوافقة مع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية دون تدخل".

وأكمل "جزمت اللجنة الدولية على أن النزاعات ذات الصلة بالرياضة والتي تنشأ داخل الحركة الأولمبية، والمقصود بالحركة الأولمبية هو ما نص عليه الميثاق الأولمبي في الفصل الأول للحركة".

وينص ذلك البند على: "بالإضافة للمكونات الثلاثة الرئيسية، فالحركة الأولمبية تشمل أيضا اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية والاتحادات الوطنية والنوادي والأشخاص الذين ينتمون للاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية وتحديدا الرياضيين والذين تمثل مصالحهم عنصرا أساسيا في نشاط الحركة الأولمبية، علاوة على ذلك، القضاة والحكام والمدربين والفنيين والمسؤولين الرياضيين الآخرين، كما يشمل أيضا المنظمات الأخرى والميثاق المعترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية".

واستكمل البيان: "تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية أن ما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن هو من منطلق احترام المواثيق والمعايير الدولية، وحرصا على استقرار الرياضة المصرية بصفة عامة وكيان نادي الزمالك العريق بصفة خاصة، والذي عد أحد قطبي الرياضة المصرية وصاحب البصمة القوية في الحركة الأولمبية بأبطاله الرياضيين في مختلف الألعاب".

وأردف "نعلم تماما مدى قيمة وقدر وتاريخ النادي، الذي يعد أحد أهم القلاع الرياضية في العالم العربي والشرق الأوسط، ونؤكد على أن ما اتخذته اللجنة الأولمبية من قرارات، هي تخص شخص ولا علاقة لها نهائيا بالكيان العريق ولن يؤثر بأي شكل في مختلف الألعاب الرياضية".

وتابع "وكلنا داعمين لفريق نادي الزمالك في مهمته الحالية ببطولة دوري الأبطال في المغرب وثقة وأمل في قيام النادي بالأداء الجيد وتمثيل مصرنا الغالية تمثيلا مشرفا وندعو الله عز وجل أن يكون الفوز حليف القلعة البيضاء".

وأتم "لن تتوانى اللجنة الأولمبية في الحفاظ على سير المنظومة الرياضية والحركة الأولمبية في مسارها الصحيح، وتحقيق الهدف الأسمى للرياضة من خلال توفير مناخ يسوده روح السلام، ونبذ التعصب والعنف توافقا مع مبادئي الحركة الأولمبية والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد تقدم بطعن يوم السبت في محكمة القضاء الإداري طالب فيه إيقاف الحكم الصدار ضده من اللجنة الأولمبية. (طالع التفاصيل)

واختصم مرتضى كلا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

وأصدرت الأخيرة قرارا بإيقاف مرتضى 4 سنوات ومنعه من مزاولة أي مهنة رياضية. بجانب غرامة 100 ألف جنيه.

وقال شريف العريان أمين اللجنة إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ووزارة الرياضة لا يستطيعان إلغاء القرار.

وتجمع عدد من رموز الزمالك لدعم مرتضى منصور بعد القرار.

ويرأس مرتضى نادي الزمالك منذ إبريل 2014 وأعيد انتخابه في نهاية 2017.