25 لاعبا في قائمة بيراميدز قبل السفر لـ المغرب لمواجهة هورويا

اختار أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز 25 لاعبا للسفر إلى المغرب من أجل خوض نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع هورويا كوناكري الغيني يوم الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتسافر بعثة بيراميدز على متن طائرة خاصة في الثالثة عصرا، اليوم، لتصل للدار البيضاء في السابعة مساءً.

وسينضم البوركينابي إريك تراوري وويلفريد كانون بالبعثة في المغرب مباشرة.

وضمت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور

الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة

الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري

الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

وحال تفوق بيراميدز في مواجهة نصف النهائي سيخوض المباراة النهائية يوم 25 أكتوبر المقبل بملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وكان بيراميدز قد ودع كأس مصر من ربع النهائي أمس الأربعاء بعد الخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح.

ويرأس بعثة النادي ممدوح عيد المدير التنفيذي لييراميدز، وبوجود جميع مسئولي النادي وعلى رأسهم هاني سعيد المدير الرياضي للنادي ,عبد العزيز عبد الشافي زيزو المستشار الفني، وخالد بدر نائب المدير التنفيذي.