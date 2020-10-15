الزمالك: شخصية اللاعبين تظهر في المباريات الحاسمة.. ننتظر تحقيق اللقب السادس

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 13:44

كتب : أحمد شوقي صلاح

الونش - الزمالك - حرس الحدود

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك والمصاحب لبعثة الفريق في المغرب، إن شخصية لاعبي فريقه تظهر في مثل هذه المباريات الحاسمة، مشددا على ثقته في الفريق لحصد لقب دوري الأبطال السادس في تاريخه.

وصرح أنور عبر الموقع الرسمي: "مباراة الرجاء صعبة للغاية، والجميع يحترم المنافس".

وأضاف "شخصية لاعبي الزمالك تظهر في مثل هذه المباريات الحاسمة والتي يسعى من خلالها الفريق لتحقيق نتيجة طيبة".

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وواصل "الإدارة وفرت كل شيء للفريق سواء طائرة خاصة لنقله أو فندق على أعلى مستوى، وجميع اللاعبين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية في المعسكر والتركيز في التدريبات".

وأتم "ثقتنا كبيرة في الفريق وننتظر أن يحقق البطولة السادسة بدوري الأبطال".

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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