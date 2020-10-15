نصف نهائي إفريقيا - لاعب الوداد السابق لـ في الجول: خسارة لقب الدوري دافع أكبر للفوز بدوري الأبطال

تحدث أحمد أجدو لاعب الوداد المغربي السابق عن مواجهة الوداد والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أجدو لعب للوداد بين 2009 و2012 وسبق له لقاء الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2011 بدور المجموعات.

وقال أجدو لـ FilGoal.com: "مباريات المربع الذخبي مواجهات نارية ومشوقة لجمهور الفرق الأربعة لأنها تجمع خيرة الفرق الإفريقية ويصعب التكهن بنتائجها".

وهل تؤثر نهاية الدوري المغربي على الرجاء إيجابيا والوداد سلبيا رد مواصلا "معنويات الرجاء مرتفعة بعد الفوز بلقب الدوري المغربي، لكن فريق الوداد لديه أيضا خبرة كبيرة في تلك المرحلة ويمتلك لاعبون قادرون على صنع الفارق في أي لحظة".

وأضاف "ولا أظن أن خسارة لقب الدوري ستؤثر على اللاعبين بل بالعكس قد تكون دافعا أكبر للفوز بالكأس الإفريقية لإنقاذ الموسم بصورة أفضل من الفوز بالدوري المحلي".

كما تمنى نهائي مغربي خالص "بطبيعة الحال أتمنى أن يكون النهائي خالصا بين الوداد والرجاء، لكن المنافسين لهم لديهم من التجربة التي تكفي لنيل اللقب، وكذلك العناصر الهامة لجعل المهمة صعبة شيئا ما، ومن الصعب التكهن بمن سيتأهل للنهائي".

وقدّم أجدو نصحية للاعبي الوداد قبل لقاء الأهلي قائلا: "يجب على اللاعبين نسيان تماما ضياع لقب الدوري خصوصا انهم قدموا كل ما لديهم ونافسوا حتى آخر دقيقة، والتركيز الكلي على هذه البطولة لأنها مختلفة تماما عن الدوري وتتطلب مجهودا مضاعفا من اللاعبين لأنهم يواجهون فريقا كبيرا و لديه تجربة كبيرة".

وأتم "يجب أن يثق اللاعبون في أنفسهم لأنهم قادرون على حسم المباراة رغم صعوبتها لأن مثل هكذا مباريات تتطلب تركيز أكبر لأن جزئيات بسيطة هي التي تحسمها، و نقطة أخيرة مهمة الحذر من تلقي هدف في المغرب لأنه أكيد سيصعب المهمة أكثر فأكثر في الإياب".