نصف نهائي إفريقيا - ضياء السيد لـ في الجول: مروان يبدأ على حساب بادجي.. وهاني أفضل من فتحي في قلب الدفاع

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 12:07

كتب : أحمد شاكر

أليو بادجي - مروان محسن - الأهلي

تفصلنا أيام قليلة عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يلتقي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم الكرة المصرية بشأن كل مباراة.

والآن سيتحدث ضياء السيد مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق عن مواجهة الأهلي ضد الوداد التي سوف تقام يوم السبت المقبل.

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وقال ضياء السيد لـ FilGoal.com: "المباراة الأولى خارج ملعبي لابد أن ألعب بتوازن، وأيضا بتحفظ دفاعي جماعي، مع تنظيم الهجمات المرتدة".

وواصل "لابد من وجود عدد مناسب من اللاعبين من أجل أن تصبح الهجمات مؤثرة".

وردا على من يبدأ مروان أم بادجي في الهجوم أجاب "مروان بالطبع يشارك على حساب السنغالي".

وأضاف "لا أفضل البدء بأحمد فتحي في مركز قلب الدفاع، محمد هاني أفضل لأنه لعب أكثر في هذا المركز".

وأردف "كنت أتمنى أن ثنائي قلب الدفاع يستطيع اللحاق بالمباراة".

وعن بيتسو موسيماني المدير الفني أكمل "لا أستطيع تحديد نقاط القوة والضعف للأعلي مع موسيماني لأنه لم يضع بصمته على الفريق أو يحفظ أدوار اللاعبين".

وأتم "بشكل عام الأهلي لديه أزمة في مركز قلب الدفاع خاصة في الكرات الأمامية كما أن العرضيات ما تتسبب في مشاكل للفريق وتحتاج لتركيز أكثر".

ضياء السيد في إفريقيا الأهلي
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