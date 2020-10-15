الأهلي يعلن جاهزية محمود وحيد.. ومحاضرة فيديو من موسيماني للاعبين

أعلن النادي الأهلي جاهزية محمود وحيد من الناحية الطبية للمشاركة في مواجهة الوداد.

محمود وحيد النادي : الأهلي الأهلي

وغاب وحيد الفترة الماضية بسبب إجهاد العضلة الضامة، لكنه تعافى من الإصابة.

وكشف الجهاز الطبي عن جاهزية وحيد تماما من الناحية الطبية ومشاركته في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد مساء السبت ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع الأهلي برنامجا للاعبين في إطار الاستعداد لتلك المواجهة.

وبدأ الفريق في تناول وجبة الإفطار الساعة 11 صباحا بتوقيت مصر بينما الغداء في الساعة 3 عصرا.

ومن المقرر أن تجري بعثة الأهلي مسحة طبية جديدة في الثالثة والنصف عصرا بمقر الإقامة وأخيرا وجبة خفيفة في السادسة مساء.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقد محاضرة فيديو في السابعة والنصف مساء يعقبها التحرك لخوض المران الثاني على ملعب كهرماء كاليفورنيا.

وحرص موسيماني على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبي الفريق لتجهيزهم لمواجهة الوداد.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدا الجمعة على مركب محمد الخامس الذي يحتضن لقاء الوداد.