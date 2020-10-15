مدرب بلجيكا: الملعب لم يكن جيدا ضد أيسلندا.. لكنني فخور بـ لوكاكو

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 11:55

كتب : FilGoal

لوكاكو

قال روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا إن اللعب ضد أيسلندا لم يكن سهلا مشيرا إلى أنه فخور بمستوى لوكاكو خلال المباراة بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية.

وصرح مارتينيز للتلفزيون البلجيكي قائلا: "اللعب هنا لم يكن سهلا، الملعب لم يكن جيدا".

وأضاف "لست أبحث عن أعذار وصحيح أن مستوانا ليس جيدا".

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وواصل "لكن رد فعلنا بعد مباراة إنجلترا كان جيدا، أنا فخور جدا بروميلو لوكاكو والجميع كذلك".

وأتم "قدم مباراة كبيرة وكان رائعا في عديد من الأنحاء، شارة القائد منحته بعدا آخر".

منتخب بلجيكا كان قد خسر بنتيجة 2-1 أمام إنجلترا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، لكنه فاز بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة ضد أيسلندا وسجل لوكاكو هدفي المنتخب في اللقاء.

لوكاكو يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلجيكا برصيد 53 هدفا يليه إدين هازارد نجم ريال مدريد بـ32 هدفا.

دوري الأمم الأوروبية بلجيكا لوكاكو - بلجيكا
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