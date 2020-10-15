كلوب: مباراة إيفرتون قد تكون أهم مباريات ليفربول هذا الموسم

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 11:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - إيفرتون

يعتبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مباراته المقبلة ضد إيفرتون ضمن أهم مباريات موسم حامل لقب الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على غريمه إيفرتون في دربي الميرسيسايد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وقال كلوب "المهم هو ردة الفعل بعد الهزيمة التاريخية أمام أستون فيلا، ويجب عدم تحويل الهزيمة إلى مصيبة. وفي الوقت ذاته، ينبغي عدم تجاهلها".

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وأضاف في تصريحات لشبكة beIN sports: "المواجهة أمام إيفرتون ربما تكون هامة جداً في مسيرة ليفربول في حال كانت ردة الفعل جيدة".

وخسر حامل لقب الدوري من أستون فيلا بنتيجة 2-7 في الجولة الرابعة من الدوري، قبل فترة التوقف الدولي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، فيما يجد إيفرتون نفسه حاليًا في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

وتذكر كلوب الحدث الأهم في مشواره التدريبي حتى تولى قيادة الريدز قبل 5 سنوات، بقوله "كنت أشعر إنني المدرب المناسب لليفربول عندما استلمت القيادة الفنية للفريق".

المدرب الألماني المتألق زين مواسمه الـ5 مع ليفربول بتاج الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

يورجن كلوب ليفربول إيفرتون
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