بنشرقي ينضم لمعسكر الزمالك في المغرب

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 11:26

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي - الزمالك - بيراميدز

أعلن نادي الزمالك انضمام أشرف بنشرقي لمعسكر الفريق في المغرب لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع النادي الرسمي "سينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية اليوم الخميس".

بنشرقي انضم لمعسكر المنتخب المغربي تحت قيادة وحيد خاليلوزيتش المدير الفني وشارك كبديل في مواجهتي السنغال والكونغو الديموقراطية.

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المغربي البالغ 26 عاما شارك الموسم الجاري مع الزمالك في 30 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 7 وتوج بـ 3 ألقاب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الأحد المقبل، وستقام مباراة الإياب في القاهرة بعد أسبوع.

أشرف بنشرقي الزمالك في إفريقيا
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