حوار في الجول – جاريدو يحلل نقاط قوة الوداد والرجاء وفرص الأهلي والزمالك

لم يجد FilGoal.com أجدر من خوان كارلوس جاريدو للحديث عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأن المدرب الإسباني قاد 3 فرق من بين الأربعة منافسين.

وقاد جاريدو الوداد لنصف نهائي دوري الأبطال لكنه رحل قبل مواجهة الأهلي فريقه السابق الذي تولى تدريبه خلال موسم 2014-2015، بعدما واجه بطل مصر مرتين بالفعل خلال النسخة الجارية في مرحلة المجموعات حينما كان يقود النجم الساحلي.

وبالإضافة إلى الأهلي الذي فاز معه بكأس الكونفدرالية وهو أخر لقب قاري حققه المارد الأحمر، يعد جاريدو الاسم التاسع في قائمة المدربين الذين قادوا الوداد والرجاء قطبي الكرة المغربية.

حيث قاد الإسباني الرجاء خلال الفترة من 2017 حتى 2019 وفاز معه بالكونفدرالية، وهو أول لقب قاري يدخل خزائن الفريق المغربي منذ 2003.

ويتحدث FilGoal.com مع جاريدو عن نقاط قوة الوداد والرجاء وفرص الأهلي والزمالك في نصف النهائي.

أولا، هل تندم على مغادرة الوداد قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

كنت سعيدا جدا في الدار البيضاء ووصلنا لنصف نهائي دوري الأبطال لكن فيروس كورونا عطلنا.

بقيت في الدار البيضاء وحدي أثناء الإغلاق لأنني أردت أن أكون مع فريقي، ولكن مر سبعة أشهر دون رؤية عائلتي وبصراحة كان من المستحيل بالنسبة لي الاستمرار على هذا الوضع.

أنا سعيد لكوني مدرب كرة قدم، هذا هو شغفي. لكن دائما مع عائلتي.

ومن الضروري أن أكون مع عائلتي. لسوء الحظ توقفت رحلات الطيران في الفترة الأخيرة وتم وضع العديد من القيود التي لم تسمح لي بالتواجد مع عائلتي.

كيف ترى فرص الفرق الاربعة في نصف النهائي؟

أعتقد كل شيء ممكن، الفرق الأربعة مرشحون ويستطيعون الفوز. لن أكون متفاجئا بانتصار أي منهم.

بالطبع الظروف ستكون حاسمة لكل فريق. الإصابات، حالة اللاعبين، حالات كورونا ...

واللعب بدون جمهور أمر مهم للغاية، لا يوجد فريق لديه أفضلية بسبب الجماهير. واللعب على ملعبك ليس مهما كما كان من قبل.

ولذلك أرى أن فرصة كل فريق للتتويج تبلغ 25%.. كل الاحتمالات واردة.

الأهلي VS الوداد

لنبدأ بالأهلي فريقك السابق الذي لعبت ضده مرتين، كيف وجدت مواجهته؟

كان لاعبو النجم خائفين من الخسارة بسبب أيام سيئة في النادي (لا يتم دفع الرواتب، لا يوجد ملعب، وضع مالي سيء) ولأنهم كانوا خسروا أخر مباراة من الأهلي بنتيجة كبيرة للغاية لكنني أقنعتهم بقدرتنا على الفوز. كيف؟ نقاتل معا.

الأهلي كان يسعى للاستحواذ على الكرة، وكنا بحاجة إلى الدفاع بخطوط متقاربة واللعب في المساحة خلف المدافعين والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وبالفعل لعبنا مباراة رائعة وحققنا الفوز لأن الشيخاوي مهاجم عظيم صنع الفارق. ولكن في القاهرة الأمر اختلف لأن الأهلي كان بحاجة لتأمين التأهل ولعبوا بتركيز كبير للغاية.

على أي حال كانت لدينا فرصنا في التعادل لكن الأهلي كان أفضل. استحوذ على الكرة وخلق فرصا قليلة للفوز واعتمد لاعبو فريقي على أننا نستطيع التأهل في المباراة المقبلة على أرضنا وفي النهاية تأهلنا في صدارة المجموعة وهو شيء لم يعتقد أحد أنه كان ممكنا في البداية.

كيف كان الأهلي 2020 مختلف عن فريقك في 2015؟

في البداية أريد أن أقول إن لدي ذكريات رائعة من الفترة التي قضيتها في الأهلي. كنت سعيدا جدا.

ووجدت أشخاص طيبين معي، علاء عبد الصادق ووائل جمعة كانا ممتازين معي، وامتلكت مجموعة من اللاعبين الشباب الذين كانوا بحاجة إلى العمل لتطوير إمكاناتهم مع مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة والذين كانوا قادة للفريق.

لم نمتلك لاعبين أجانب جيدين ولم نتمكن من التعاقد مع لاعبين جيدين بسبب الظروف المادية واضطررنا لبيع رامي ربيعة وأحمد فتحي.

على أي حال، في رأيي نجحنا في تكون فريق رائع فاز بكأس السوبر وكأس الكونفدرالية وكانت أجندتنا مزدحمة جدا بالمباريات وفزنا بالكونفدرالية بقائمة تضم 15 لاعباً فقط.

أعتقد أنني وصلت بفلسفة جديدة وكنت استحق الاستمرار لسنة ثانية مع فرصة تكوين فريق بفكري واختيار اللاعبين.

لم أستطع ولكن بصراحة أتذكر هذه الفترة بمشاعر إيجابية.

وكيف رأيت مواجهة رينيه فايلر؟

كما شرحت قبل المباراتين اللتين لعبناهما. الأهلي أراد الاستحواذ على الكرة والسيطرة على اللعب لكنهم كانوا يواجهون مشاكل خلف المدافعين ومساحة للهجمات المرتدة.

واعتقد أن الأهلي يمتلك لاعبين رائعين، والمدرب الذي يعمل معهم محظوظ لأنه يستطيع القيام بعمل جيد.

الأهلي أعظم من أي مدرب.

هل تعتقد أن الأهلي سيتأثر برحيل فايلر؟

لا أعتقد ذلك. كرة القدم دائما تتحرك، الأندية واللاعبون معتادون على تغيير المدربين والحياة تستمر.

التأثير الأول للمدرب الجديد دائما يكون مثيرا للجميع، وبعد أسابيع قليلة يمكنك رؤية إذا كان جيدا أم لا.

كيف ترى التعاقد مع بيتسو موسيماني؟

لا أستطيع أن أقول الكثير عنه، لا أعرف فلسفته أو طريقته في إدارة الفريق.

ولكن النقطة الإيجابية هي خبرته في المسابقات الإفريقية.

وصل الوداد معك لنصف النهائي، ما هي أبرز نقاط قوة الفريق؟

الوداد لديه لاعبون ممتازون يمتلكون الموهبة خاصة المهاجمين.

ولكن من المهم معرفة إذا كانوا سيستعيدون المدافعين المصابين المهمين مثل شيخ كومارا وأشرف داري ... ولكن الوداد فريق رائع.

في رأيك، كيف يتعامل الاهلي مع هجوم الوداد؟

إسماعيل الحداد وبديع أوك جناحان ممتازان.

وفي رأيي يجب اللعب بتوازن بين الهجوم والدفاع من أجل الفوز.

أعني أن النادي الكبير يجب أن يحاول الاستحواذ على الكرة ولكن بتنظيم دفاعي جيد ليستطيع الفوز بالألقاب لأن الخصوم لديهم دائما مهاجمون جيدون.

وكيف يستغل الأهلي مشاكل الدفاع؟

الأهلي يلعب بمهاجمين أقوياء على المستوى البدني ومتعبين جدا للمدافعين.

وفي رأيي، وليد سليمان لاعب مهم دائما بسبب إمكاناته وقدرته على الحركة، لأنه يخلق الفرص ويلعب بذكاء ويتحرك بين الخطوط ويحدث الفارق دائما.

الزمالك VS الرجاء

أنت من المدربين القلائل الذين قادوا الرجاء والوداد، كيف يختلف الرجاء الآن عن فريقك في 2017؟

عندما وصلت إلى الرجاء كان الوضع المالي صعبا للغاية، لكنني كنت أعلم أن لدينا لاعبين جيدين لصنع فريق قادر على الفوز بالبطولات.

حصلنا على كأس الملك في سنتي الأولى، بعد فترة طويلة لم يفز خلالها الرجاء بألقاب وكانت هذه فرصة لتغيير عقلية الفريق.

وبعد التتويج اقتنع اللاعبون أنهم قادرون على الفوز وفي سنتي الثانية حصلنا على كأس الكونفدرالية ثم بدأ النادي في تحسين الوضع المالي.

والآن لديهم قائمة أفضل ومؤهلة للمنافسة، الرجاء فريق رائع مع مجموعة مهمة من اللاعبين في أفضل لحظة في مسيرتهم. بوطيب، بنون، شاكير، رحيمي، حفيظي، فابريس نجاه، أيوب ناناح ...

وما هي نقاط قوة الرجاء؟

الرجاء فريق رائع، اعتاد على الاستحواذ على الكرة مستغلا لاعبيه أصحاب الخبرات والموهوبين.

لديهم العديد من النقاط الإيجابية، فريق قوي.

كيف يمكن للزمالك الدفاع بشكل جيد أمام مهاجمي الرجاء؟

الزمالك فريق قوي جدا ويلعب الآن بخطوط متقاربة.

الفريق منظم بشكل جيد وقوي جدا في الدفاع مع مهاجمين خطرين للغاية.

هل يستطيع الزمالك استغلال الثغرات الدفاعية في الرجاء؟

ستكون مباراة جميلة للغاية لمشاهدة أسلوبين مختلفين في اللعب ولكن بين فريقين قويين للغاية، وأنا مهتم جدا بمتابعتها.

كيف يحصل الزمالك على نتيجة جيدة في المغرب؟

أنت لا تعرف أبدا. لا يمكن التنبؤ بكرة القدم ولكن لا يوجد جمهور في الملعب الآن، لذلك لا يوجد فرق كبير بين اللعب على ملعبك وخارجه.

هل تعتقد أن الزمالك سيتأثر برحيل باتريس كارتيرون؟

كما قلت من قبل، تغير الأندية المدربين بشكل دائم ويظهر دائما التأثير في البداية سريعا ولكن الحكم قد يكون بعد شهر.

بصراحة لا أعرف لكنهم تعاقدوا مع مدرب من ذوي الخبرة، لذلك يجب أن يظل أداء الفريق إيجابيا.

هل تحدث معك الزمالك بشأن خلافة كارتيرون؟

لا

كيف وجدت الفارق بين الكرة المصرية والمغربية؟

متشابهان جدا ولديهما لاعبون جيدون يحبون كرة القدم تستمتع بتدريبهم.

وشعرت أن بإمكاني القيام بعملي بشغف والتطور بشكل جيد معهم خاصة أن كلا البلدين شغوف بكرة القدم.

المشجعون مرتبطون بكرة القدم ويجعلون العمل مميزا للغاية وقام كلا البلدين بتحسين الملاعب وأدوات التدريب.

وبالنسبة لي العمل في المغرب كان مشابها للعمل في مصر واستمتعت في البلدين وشعرت بأنني في وطني سواء في مصر أو المغرب.

هل تريد العودة للعمل في مصر مستقبلا؟

نعم بالتأكيد، ستظل مصر دائما بالنسبة لي بلدا مميزا وأنا منفتح دائما على العمل هناك.

أخيرا، متى ستعود للتدريب؟

أنا مستعد. علينا فقط أن نرى متى سيسمح لنا فيروس كورونا بالعمل.

دعونا نرى إن شاء الله وشكرا لكم.