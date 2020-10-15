نصف نهائي إفريقيا - طارق مصطفى لـ في الجول: يجب البدء ببنشرقي وأوناجم.. وهذه قوة الرجاء

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 01:16

كتب : بسام أبو بكر

الونش - الزمالك - حرس الحدود

تفصلنا أيام قليلة عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يلتقي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم الكرة المصرية بشأن كل مباراة.

والآن سيتحدث نجم الزمالك الأسبق طارق مصطفى عن مواجهة الفريق الأبيض ضد الرجاء التي سوف تقام يوم الأحد المقبل.

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ما هي نقاط القوة والضعف للفريق مؤخرا؟

لا يمكن الحكم على باتشيكو من خلال 3 مباريات فقط لأن ذلك ليس مقياس للتجربة، وسيظهر بشكل كبير في الذهاب والإياب نظرا لقوة المباراة.

بالنسبة للرجاء في الكرات الثابتة فالفريق خطر جدا على المرمى ويعتمد على خروج ثنائي الدفاع بدر بانون وسند الليبي للعب بالرأس بجانب المهاجم بن مالونجو.

يمتاز الرجاء أيضا بقوة نصف ملعبه عن طريق حفيظي ومحسن متولي وسفيان رحيمي الذين يمتازون بالسرعة، لذلك أعتقد أن الأفضل اللعب بـ 3 في خط الوسط.

إذا من يعوض ساسي في الوسط في حالة الغياب؟

عندما يغيب فرجاني عن الزمالك أمام الرجاء فلا تفكير سوى في تغيير طريقة اللعب لتصبح 4-3-3.

كيفية مواجهة الرجاء نفسيا وفنيا؟

يجب البدء بالثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، نظرا لمعرفتهم القوية باللاعبين المغاربة حتى لو كان الأخير يشارك 70 دقيقة فقط.

هناك ثغرة موجودة في الرجاء وهي الناحية اليمنى بسبب إصابة عمر بن طيب، وحتى إن شارك سيكون بعيدا عن مستواه.

لا بد من استغلال تلك الجبهة حتى لو شارك شاكير اللاعب البديل والاستفادة من ضعفها بتواجد بنشرقي وأوناجم أساسيين.

واختار طارق مصطفى التشكيل الأمثل:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة - حازم إمام

الوسط: طارق حامد - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد

نصف نهائي إفريقيا الزمالك الرجاء
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