نصف نهائي إفريقيا – طه إسماعيل لـ في الجول: على موسيماني اللعب بتلك الطريقة في حالة واحدة

تفصلنا أيام قليلة عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي يلتقي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم الكرة المصرية بشأن كل مباراة.

والآن سيتحدث طه إسماعيل نجم الأهلي السابق عن مواجهة الوداد التي ستقام السبت المقبل.

** كيف يخوض بيتسو موسيماني مواجهة الوداد؟

أعتقد أن موسيماني في حيرة شديدة هل بيدأ بطريقة 4-2-3-1 أم 4-3-3، في رأيي أن يختار الثانية لتأمين وسط الملعب والتحفظ الدفاعي مع ضرورة الهجوم، هذا يعني أن يكون متزنا في الأداء.

عندما تلعب بتلك الطريقة يجب أن يكون لاعب خط الوسط الثالث بجوار عمرو السولية وأليو ديانج "بتاع كورة" يستطيع التواجد بين المدافعين ومع الثلاثي الهجومي.

على سبيل المثال مدرب الأهلي السابق ريني فايلر عندما واجه ماميلودي صن داونز كان اللاعب الثالث في الوسط هو محمود متولي ويستطيع نقل الكرة جيدا ولكنه للأسف مصاب حاليا.

الحيرة لموسيماني حاليا تأتي نظرا لعدم وجود لاعب يستطيع تنفيذ هذا الدور، لذا حال عدم رؤيته أن من سيشترك سيطبق الدور جيدا فأعتقد أنه سيعود لاستخدام طريقة لعب 4-2-3-1.

لأن أهم شيء في لاعب الوسط الثالث أن يتحكم في الكرة جيدا ويمرر دون خطأ وأن يتمتع بقوة بدنية كبيرة، وللأسف كريم نيدفيد مصابب كذلك.

أفشة لاعب ضعيف بدنيا والتمريرات أحيانا تكون خاطئة، وصالح جمعة بعيد تماما عن اللقاء وبالتأكيد لياقته البدنية لن تسعفه في مكان يحتاج لمجهود كبير.

** مروان محسن أم أليو بادجي؟

أفضل البدء ببادجي لقوته البدنية وطول قامته تتيح له التفوق في الكرات العالية وكذلك حال الدفاع ليساعد زملائه ومحمد الشناوي.

وكذلك سيلعب دور المهاجم "المحطة" لنقل الفريق من الدفاع للهجوم.

من الوارد أن أبدأ بمروان في لقاء الإياب رغم رؤيتي أنه يستطيع اللعب في المغرب لأنه يسير جيدا مع موسيماني وسجل هدفين، وطريقة موسيماني في نقل الكرة سريعا وتبديل الأماكن تفيد مروان.

لكنني أؤمن بأن البدء ببادجي هو الأفضل.