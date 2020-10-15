حمادة أنور لـ في الجول: هذا موعد مشاركة بنشرقي في مران الزمالك.. كل شيء ممتاز في المغرب

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 00:06

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي - الزمالك - بيراميدز

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتواجد رفقة بعثة الفريق في المغرب استعدادا للقاء الرجاء عن انتظام أشرف بنشرقي في مران الخميس.

ويستعد الزمالك للقاء الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال حمادة أنور لـFilGoal.com: "بنشرقي سينتظم في المران اليوم الخميس".

أخبار متعلقة
سلبية مسحة جميع أفراد بعثة الزمالك استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة نصف نهائي دوري الأبطال ولكن خبر في الجول – اختبار طبي لـ محمود علاء وحازم إمام لتحديد موعد عودتهما لمران الزمالك

وعن محمود علاء وحازم إمام قال: "خاضا تدريبات تأهيلية وحالتهما مطمئنة للغاية".

وأضاف "جايمي باتشيكو مدرب الفريق عقب الوصول للمغرب أراح اللاعبين بدلا من التدرب تجنبا للإرهاق خاصة بعد مواجهة حرس الحدود قبل السفر بيوم".

وعن الإقامة في المغرب قال: "كل شيء على أفضل ما يرام والمعسكر يسير بشكل جيد للغاية وهناك شعور بالراحة بين اللاعبين وكلهم في أعلى درجات تركيزهم".

وأتم "أتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية نعود بها لمصر قبل لقاء الإياب".

الزمالك الرجاء في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
عمار حمدي: الأهلي أخبرني بعودتي بعد نهاية الإعارة.. أريد أن يكون لي دورا في الفريق 11 دقيقة | الدوري المصري
حمادة أنور لـ في الجول: هذا موعد مشاركة بنشرقي في مران الزمالك.. كل شيء ممتاز في المغرب 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سلبية مسحة جميع أفراد بعثة الزمالك 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة نصف نهائي دوري الأبطال ولكن 52 دقيقة | إفريقيا
بسام يتألق في ركلات الترجيح ويقود الجيش إلى نصف نهائي الكأس على حساب بيراميدز 54 دقيقة | مصر
مران الأهلي الأول في المغرب – مشاركة معلول.. وعلاج طبيعي لـ كهربا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
دوري الأمم الأوروبية - بولندا تستغل تعادل إيطاليا وهولندا وتنقض على الصدارة ساعة | أوروبا
خبر في الجول – اختبار طبي لـ محمود علاء وحازم إمام لتحديد موعد عودتهما لمران الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي
قد ينال إعجابك