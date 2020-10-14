مران الأهلي الأول في المغرب – مشاركة معلول.. وعلاج طبيعي لـ كهربا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 23:23

كتب : حسام نور الدين

علي معلول في مران الأهلي قبل لقاء الوداد - الصورة من المركز الإعلامي للأهلي

شارك علي معلول الظهير الأيسر للأهلي في مران فريقه الأول الذي أقيم في المغرب على ملعب كهرماء كاليفورنيا استعدادا للقاء الوداد.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان معلول وزميله في الفريق جيرالدو انضما لبعثة الأهلي يوم الأربعاء بعد انخراطهما مع تونس وأنجولا خلال فترة التوقف الدولي.

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وانتظم محمود وحيد في مران الفريق الجماعي كذلك.

وأدى محمود عبد المنعم "كهربا" جلسة علاج طبيعي في المران في ظل شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة مدرب الحراس يانكون ميشيل.

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة من قبل مدرب الأحمال كابلو رانجواجا.

وحضر المران القنصل المصري عمر منيب.

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