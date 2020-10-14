خبر في الجول – اختبار طبي لـ محمود علاء وحازم إمام لتحديد موعد عودتهما لمران الزمالك

يخضع محمود علاء وحازم إمام لاعبا الزمالك لاختبارا طبيا غدا الخميس قبل انطلاق مران الفريق الأبيض لتحديد موعد مشاركتهما في المران.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نجح ثنائي الزمالك في اجتياز الاختبار الطبي فسوف يشارك في مران الخميس بشكل طبيعي.

أما حال عدم اجتياز أي منهما للاختبار فستتأجل مشاركته في المران الجماعي لبعد غد الجمعة.

وبشكل عام فإن حالة ثنائي الزمالك مطمئة بعد الإصابات التي يعانيان منها.

وأصيب محمود علاء في لقاء الزمالك وحرس الحدود في الدوري وأكد الطبيب أن حالته لا تستدعي القلق.

فيما يعاني حازم إمام من شد خفيف في العضلة الأمامية.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية في مران الزمالك اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك للقاء الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.